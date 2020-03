Brøndby sender ansatte hjem

Brøndby tager nu konsekvensen af den verserende krise forårsaget af coronavirus ved at sende størstedelen af medarbejderne hjem.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Det hjemsendte personale vil modtage fuld løn, indtil suspenderingen af Superligaen ophører, og de sportslige aktiviteter genoptages, lyder det.

Administrerende direktør i Brøndby, Ole Palmå, erkender, at klubben som organisation naturligvis ikke er immune over for de konsekvenser, som coronavirus har på samfundet.

- Vi støtter fuldt op om myndighedernes anbefalinger og beslutninger, så vi alle gør vores og bidrager til, at smittespredningen mindskes i videst mulige omfang, siger Ole Palmå.

- På den baggrund har vi taget en lang række forholdsregler, og en kæmpe ros skal lyde til alle medarbejderne for måden, de har håndteret denne ekstraordinære og svære situation på, fortæller direktøren.

Brøndby Stadion har ikke været taget i brug til en Superligakamp siden 1. marts. Her lykkedes det værterne at besejre Lyngby. Foto: Philip Davali

Brøndby er langt fra den eneste Superliga-klub, der har begivet sig ud i denne redningsaktion.

Onsdag meldte FC Nordsjælland, at man sendte de ansatte hjem, mens AGF og AaB fulgte trop ved at komme med samme besked fredag.

Nu er det så Brøndbys tur til at lukke store dele af organisationen midlertidigt ned.

- Brøndby IF er en fodboldforretning, og uden afviklingen af fodboldkampe og spillere vi kan sende på græs og udvikle, så gør de nuværende tilstande det i sagens natur til en meget vanskelig situation for os, siger Ole Palmå.

Dansk klubfodbold er i øjeblikket suspenderet på ubestemt tid grundet den dramatiske situation i samfundet.

Det er Divisionsforeningens håb, at sæsonen kan spilles færdig uden, at der ændres procedure i forhold til antallet af kampe.

Udsættelsen af EM har styrket chancerne for, at det kan realiseres, da ligaerne nu kan afvikles helt frem til 30. juni.

Landets tre bedste rækker har været sat på pause siden torsdag 12. marts.

