Brøndby sender Blas Riveros til Argentina

Venstrebacken Blas Riveros er færdig i Brøndby.

Fredag meddeler den argentinske klub Atletico Tallares på sin hjemmeside, at den har købt spilleren fra Paraguay af Brøndby.

Brøndby har ikke bekræftet handlen, men onsdag skrev klubben på sin hjemmeside, at 25-årige Riveros havde fået fri for træning, fordi han var tæt på et skifte.

- Blas kom til Brøndby IF i 2020 på en fornuftig transfer fra FC Basel. Han blev desværre skadet hurtigt derefter, men fik kæmpet sig flot tilbage og har det sidste halvandet års tid været fast mand på holdet, ligesom han også er tilbage på det paraguayanske landshold.

- Med knap et år tilbage af sin kontrakt er der nu kommet en konkret mulighed for Blas, som både vi og han finder attraktiv, sagde fodbolddirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen, til klubbens hjemmeside.

25-årige Riveros står noteret for 62 kampe og to scoringer i Brøndby.