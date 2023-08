Brøndby sender bomber til GFH-klub

Yousef Salech bliver udlejet til GFH-ejede Beveren i den næstbedste belgiske fodboldrække - og det kan være et kontroversielt valg for Brøndby-fansene

Det blev et ganske kort visit på Vestegnen for Yousef Salech.

Efter en succesrig udlejning til HB Køge i sidste sæson, hvor han scorede 15 mål, forlængede han sin aftale med Brøndby frem til 2026.

Men det bliver ikke i Brøndby den 21-årige angriber kommer til at optræde resten af sæsonen, erfarer Ekstra Bladet.

Yousef Salech nåede 13 minutters spilletid for Brøndby i denne sæson. Nu venter en lejeaftale i Belgien. Foto: Jens Dresling

Efter flere offensive indkøb er det svært at finde plads til den 21-årige angriber.

Som Ekstra Bladet forstår det, står Yousef Salech foran en lejeaftale med Beveren fra den næstbedste belgiske fodboldrække.

Og det kan vise sig at være et meget kontroversielt skifte. For Beveren er en af de klubber i ejerkredsen hos Global Football Holdings, der også ejer aktiemajoriteten i Brøndby.

I visse fankredse vil det skabe vrede og utilfredshed, fordi flere Brøndby-fans er stærke modstandere mod flerklubejerskab.

Brøndby-fansene gav i særdeleshed udtryk for deres utilfredshed med GFH og flerklubejerskab før, under og efter 1-0 sejren mod Vejle, hvor 'nej til GFH' samt 'fuck GFH' blev sunget flittigt fra de medrejsende supportere.

Det kom også til udtryk, da Brøndby spillede mod FC Midtjylland sidste søndag. Her stod et stort banner foran Brøndby-afsnittet med påskriften: Imod flerklubsejere - fuck GFH.

På et andet banner stod der: Vi er en foreningsklub - ikke forenede klubber.

Det banner var på det tidspunkt et signal om utilfredsheden med udlejningen af Justin Che til en anden af GFH-ejede klubber, Den Haag.

Nu skal Yousef Salech tørne ud for Beveren, der frister en tilværelse i den næstbedste belgiske fodboldrække.

Den belgiske klub har store ambitioner om at rykke op. Men de har fået en skidt start på sæsonen efter salget af sidste sæsons topscorer Thierno Barry, der efter 20 træffere, er skiftet til FC Basel i Schweiz.

Som Ekstra Bladet forstår det, er der udelukkende tale om en lejeaftale uden købsoption for Beveren.

Yousef Salech var ikke i Brøndbys trup sidste weekend mod FC Midtjylland. Han var også uden for truppen mandag aften, da Vejle var modstanderen. Og det er han formentlig, fordi han er på vej til en ny lejeaftale.

Yousef Salech (tv) fik sin kontrakt med Brøndby forlænget med ét år. Nu står han foran en ny udlejning - til belgisk klub i den næstbedste række. Foto: Jens Dresling

Yousef Salech nåede blot 13 minutters spilletid i to kampe, han blev skiftet ind i denne sæson.

Joe Bell og Christian Cappis var to andre spillere, der ikke blev udtaget til Brøndbys trup mod Vejle. De er også på klubjagt de kommende dage.

I juni udtrykte Carsten V. Jensen stor begejstring for Salechs udvikling.

- Salech har haft en rigtig god udlejning i HB Køge, hvor han med 15 mål i 1. division har vist sig rigtig godt frem, og det vil vi gerne belønne, og derfor forlænger vi Salechs aftale frem til sommeren 2026.

– Salech kommer til at indgå i vores opstart på lige fod med de øvrige spillere, hvor vi ser frem til at se ham i vores træningsmiljø, sagde Carsten V. Jensen, der siden altså fik forstærket offensiven med spillere som Emmanuel Yeboah, Yuito Suzuki og Mateusz Kowalczyk.