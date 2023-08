Brøndby sender kæmpe signal

Brøndby vil i fremtiden have flere penge for spillerne, derfor bliver en spiller som Mathias Kvistgaarden ikke solgt for billigt

I skal smide mange flere millioner på bordet!

Der er sket et skred i Brøndby, efter klubben har fået nyt ejerskab og flere penge til rådighed.

For Brøndby er ikke længere parate til at sælge de vigtigste spillere til summer på 25-35 mio. kr.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har i hvert fald sendt et klart og meget tydeligt signal til markedet, når det handler om U21-landsholdsspilleren Mathias Kvistgaarden.

Celtic bød 35 mio. kr. og blev afvist.

Brøndby vil faktisk slet ikke sælge ham i sommerens transfervindue, fordi han er en vigtig brik i forhold til de sportslige ambitioner.

Mathias Kvistgaarden (tv) og Nicolai Vallys er dyre, hvis en købende klub vil hente dem. Vi taler plus ti mio. euro. Alt peger i retning mod, at de bliver i Brøndby i dette transfervindue. Foto: Jens Dresling

Kun hvis der kommer et bud på plus 10 mio. euro – mere end 75 mio. kr., så er klubben tvunget til at lytte på et muligt bud.

Tidligere i vinduet kunne Ekstra Bladet fortælle, at prisen på Kvistgaarden var i niveauet 50 mio. kr., men som tiden er gået frem mod lukning, stiger prisen helt naturligt.

Med kontraktforlængelse i maj for fire år, vil hans pris stadig kunne ramme 10 mio. euro næste sommer, hvis han fortsætter med at præstere. Og på det tidspunkt vil der være hele tre år igen af kontrakten.

Brøndby har i mange år haltet efter klubber som FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, når det handler om at sælge spillere til store, gigantiske summer.

Nuvel, de har fået et beløb i niveauet 50 mio. kr. for både Mads Hermansen og Jesper Lindstrøm, men de fik altså kun 27,5 mio. kr. for Morten Frendrup, der på kort tid har udviklet sig som en nøglespiller på Genoas mandskab i Serie A.

Morten Frendrup kostede kun 27,5 mio. kr., da han blev solgt til Genoa. Siden har han udviklet sig til en profil på Serie A mandskabet. Foto: Lars Poulsen

Som Ekstra Bladet forstår, er der her, kort før transfervinduet lukker, ikke den store aktivitet omkring en af Superligaens mest formstærke spillere, Nicolai Vallys.

Han fylder 27 lige om lidt og har derved alderen imod sig i forhold til en stor transfer til udlandet.

Brøndby har også prissat ham i et niveau, der hedder plus 10 mio. euro. Og det kan alene skræmme købere væk, fordi det ikke er så ofte, der betales så store summer for danske spillere fra Superligaen med den dåbsattest, som Vallys nu engang har.

Nicolai Vallys har været en af Superligaens bedste i starten af sæsonen, men han bliver tilsyneladende ikke solgt i vinduet. Prisskiltet er på plus 10 mio. euro - 75 mio. kr. Foto: Kenneth Meyer

Brøndby er nu aktivt i markedet for en ny venstre back, efter Blas Riveros har fået lov at rejse til Talleres de Cordoba i Argentina.

Klubben råder over omskolede Marko Divkovic og Kevin Mensah, men leder nu efter en mulig erstatning for Riveros.

Brøndby er nu i markedet for en erstatning for Blas Riveros, men klubben har om ganske kort tid et stort talent på vej på venstre back-positionen. Lukas Larsen står klar i kulissen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Og det skal gå stærkt. Transfervinduet lukker som bekendt natten mellem fredag og lørdag. Det behøver nødvendigvis ikke at være en løsning, der rækker langt ud i fremtiden. Måske kun for ét-to år.

For på U-19-mandskabet råder Brøndby over et stort talent til venstre back-positionen i Lukas Larsen, der i sidste sæson var med til at vinde DM med U17-truppen.

Han er måske klar til Superligaen i løbet af ét år, men vurderingen på Vestegnen er formentlig, at det her og nu er for tidligt at bringe ham i spil til Superligaen.