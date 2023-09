Brøndby ser rødt: Dyrt at kæmpe om guld

Det er dyrt at investere i jagten på at komme tilbage til toppen af dansk fodbold.

Det må Brøndby i den grad sande. Og det afspejler sig ganske tydeligt i halvårsregnskabet, der onsdag landede med blodrøde tal.

Det er dog helt efter forventningen, at Brøndby lander et stort minus.

Halvårsregnskabet viser et underskud på 62,8 mio. kr., fremgår det af selskabets meddelelse.

I forhold til hele året har Brøndby tidligere en forventning om et minus i niveauet 50-90 mio. kr.

Kæmpe minus

Brøndby ændrer regnskabsår, der nu følger sæsonen fra juli til juni. Det betyder, at man forventer et minus i niveauet 130-170 mio. kr. for perioden januar 2023 til juni 2024. Altså over en periode på 18 måneder.

Det betyder, at man også forventer en negativ start på 2024, hvor der formentlig skal investeres yderligere i spillertruppen.

- Vi har netop offentliggjort vores regnskab for det første halve år i den udvidede regnskabsperiode, som løber over en 18 måneders periode. Resultatet er indenfor ledelsens forventninger for første halvår. Resultatet er primært drevet af øgede investeringer i vores sportslige sektor, udtaler direktør Ole Palmå.

Selv om omsætningen er steget fra 92 til 94 mio. kr. for første halvår, så er omkostninger inklusiv af- og nedskrivninger steget fra 110 til 133 mio. kr. Stigningen hænger sammen med den sportslige satsning.

Det betyder også, at personaleomkostningerne er steget fra 58,7 mio. kr. til 76,2 mio. kr. i første halvår.

Brøndby forventer at lande et minus i niveauet 130-170 mio. kr. for peiroden januar 2023 og juni 2024 - over 18 måneder. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Millionsalg hjælper ikke meget

Og det markante minus på 62,8 mio. kr. for første halvår blev altså ikke justeret, selv om klubben i sommervinduet har solgt Mads Hermansen for et beløb i niveauet 50 mio. kr., Anis Ben Slimane for 15 mio. kr. og Joe Bell for 7,5 mio. kr.

Derudover kom der under én mio. kr. i kassen for Simon Hedlund, og endelig kan klubben se frem til to-tre mio. kr. i år, efter Jesper Lindstrøm er solgt videre fra Frankfurt til Napoli.

Brøndby havde en videresalgsklausul, der gør, at klubben over Jesper Lindstrøms kontraktperiode i Napoli årligt får et millionbeløb i niveauet fire-fem mio. kr.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har efter ejerskiftet til GFH haft travlt med at skrue på knapperne og øge investeringerne.

Spillerbudget eksploderer

Spillerbudgettet er øget fra niveauet 80-85 mio. kr. og har direkte kurs mod 115-125 mio. kr. årligt.

Den slags investeringer koster på bundlinjen, fordi det er mange millioner, der bindes op på faste omkostninger, når der laves kontrakter med nye spillere.

Nicolai Vallys er et stort aktiv i Brøndby, men der kom ingen bud på ham i sommervinduet. Til gengæld blev der investeret stort i Jacob Rasmussen (i midten). Han kostede 22 mio. kr. Foto: Jens Dresling

Samtidig har Brøndby investeret massivt i Masterclass i håbet om, at man kan tage konkurrencen op i Københavns-området med specielt FC København og FC Nordsjælland, der lige nu er foran Brøndby.

- Vi har i årets første seks måneder fortsat med at øge vores investeringer og ressourcer i at styrke vores sportslige setup, både i vores superliga-trup såvel som i Brøndby Masterclass. I Superliga-truppen har vi i dag mulighed for strategisk at fastholde spillere som markedet finder attraktive, indtil vi finder timingen er den rigtige.

- Det betyder, at vi har en stærk og konkurrencedygtig trup bestående af flere erfarne spillere landet med unge talenter som står på spring, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Ohi Omoijuanfo scorede mod Randers. Han er en af de store investeringer, som Brøndby har foretaget inden for det seneste år. Foto: Jens Dresling

Brøndby har hen over sommeren også brugt et millionbeløb på renovering af Vilfort sponsorloungen og i løbet af måneden er nye tiltag undervejs på Brøndby Stadion.

- Kigger vi fremad mod efteråret, vil vi fortsætte med investeringer i stadionoplevelsen, da vi i landskamppausen skifter de resterende højtalere på stadion, så vi får 57 højtalere på stadioner og dermed løfter den samlede lydkvalitet.

- Derudover bygger vi en overdækning i fanzonen, så flere dele af fanzonen vil være overdækket i vinterhalvåret.

Hvis Brøndby igen skal have vendt fodboldforretningen, skal de spille med i toppen af Superligaen og kvalificere sig til de europæiske klubturneringer. Det er her million-indtægterne ligger og venter.

Men der skal også ske spillersalg. I slutningen af transfervinduet valgte Brøndby at holde på Mathias Kvistgaarden, selv om Celtic bød i niveauet 40 mio. kr. for ham.

Forventningen er helt sikkert, at hans værdi vil være endnu større næste sommer.

Brøndby fik med Global Football Holdings som nye ejere også stillet et lån på 223 mio. kr. til rådighed. Foreløbig har Brøndby taget lidt over halvdelen af pengene - 111,6 mio. kr. i brug til investeringer i spillertruppen.