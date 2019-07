Brøndby-skurk: Føler mig meget skyldig!

RANDERS (Ekstra Bladet): Paulus Arajuuri er aldrig bleg for at stille op og tage imod de tæsk, der kommer hans vej.

Efter overtidsdramaet i Randers, hvor finnen stod tilbage som Brøndbys uheldig hovedrolleindehaver, stillede han igen op med et tungt blik og en dyb sukken i sine svar.

- Når du er forsvarsspiller og kommer foran i overtiden, så er der ikke nogen værre følelse, end når modstanderen alligevel udligner. Jeg føler mig meget skyldig og ansvarlig over, at vi tabte point mod Randers, sagde Paulus Arajuuri og fortsatte.

- Jeg skulle have gjort det bedre, da Randers-spilleren kom blæsende imod mig. Jeg ramte ham ikke med vilje, men jeg skulle aldrig have stået i den position. Jeg var helt sikker på, linjedommeren ville vinke offside, men det gjorde han ikke. Så nu står jeg med den værst tænkelige følelse.

Paulus Arajuuri var flere gange på hælene i Randers. Foto: Bo Amstrup/ Ritzau Scanpix 2019

Også Lasse Vigen hang med skuffen efter dramaet i Kronjylland, hvor Mikael Uhre bragte Brøndby på 2-1 i overtiden, for så at se Marvin Egho stange en udligning i kassen få sekunder senere efter det føromtalte frispark begået af Arajuuri, der tilmed fik marchordre på sin Tycho Brahes dag.

- Det er fuldstændig utilgiveligt at forære dem det frispark, indledte Lasse Vigen uden at skyde skylden på Arajuuri.

- Vi skulle have forsvaret situationen bedre og have kørt sejren stille og roligt hjem. Frisparket rammer muren og er på vej ud af stadion, men alligevel giver vi dem et mål. Jeg kan ikke forklare det. Det er bare utilgiveligt, sagde Lasse Vigen, der mente, gæsterne skulle have haft fuldt udbytte med fra Randers.

- Vi skulle have afgjort det tidligere. Hvis vi havde udnyttet vores chancer, så havde vi stået med tre point i stedet for et enkelt.

