Brøndby smider kæmpe beløb for Superliga-stjerne

Brøndby er klar til at smide i omegnen af 20 mio. kr. for Nicolai Vallys, der ventes på vej til lægetjek på Vestegnen

Nicolai Vallys ser ud til at blive en af Brøndbys dyreste transfer nogensinde.

Vestegnens fodboldflagskib er parat til at smide i omegnen af 20 mio. kr. for den offensive profil til Silkeborg.

For tre år siden løb han rundt i konkurstruede Roskilde, siden skiftede han til Silkeborg, hvor han var med til at spille dem i Superligaen.

I sidste sæson var han en markant profil, hvor han scorede ti mål og leverede ti assist, hvilket hjalp Silkeborg til bronzemedaljer.

Nu skal Østerbro-drengen, der i barndommen tilsyneladende var stor FCK-fan, tørne ud for Brøndby.

Jan Bech Andersens nære og gode relation til Vallys agent, Mikkel Beck har helt sikkert også spillet ind i at få alle detaljerne på plads, så Brøndby får endnu offensiv forstærkning på holdet.

Tirsdag kom angriberen Ohi Omoijuanfo til Brøndby for 8,5 mio. kr..

Der er endnu ikke helt enighed mellem Silkeborg og Brøndby. Når det sker, er Silkeborg forpligtet til at sende en fondsbørsmeddelelse, fordi klubben lige som Brøndby er på Fondsbørsen.

Nicolai Vallys er dog på vej til Vestegnen for at gennemgå lægetjekket. Bold skriver, at aftalen bliver af fire års varighed.

Men alt tyder på, at handlen kommer i hus, fordi Silkeborg her kort før lukketid allerede er begyndt at se sig om efter en afløser for Vallys.

