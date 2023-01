Brøndby snydt igen

Emiliano Marcondes skal åbenbart aldrig havne i Brøndby.

Det tyder på, at Brøndby nu for tredje gang bliver snydt for den 27-årige offensivspiller.

For som det ser ud, vælger Marcondes at vende retur på en lejeaftale til FC Nordsjælland frem for et skifte til Brøndby, som har været med i kampen om at leje ham helt til det sidste.

Det er nu et spørgsmål om tid, før Emiliano Marcondes er tilbage i FC Nordsjælland. Foto: Jens Dresling

Brøndby har, som Ekstra Bladet forstår det, været meget ivrige i jagten på at få fingre i Emiliano Marcondes, men han har tilsyneladende prioriteret et forår med udsigt til at spille guldkamp langt højere end muligheden for at kæmpe for en plads i top seks.

Tilbage i vinteren 2017 jagtede Brøndby intensivt den offensive trumf med de brasilianske rødder.

Dengang udløb hans kontrakt med FC Nordsjælland, men daværende sportschef Carsten V. Jensen var med til at sende ham til Brentford i England.

I sommeren 2020 var Brøndby igen inde i billedet for at hente ham. Men ved den lejlighed blev de blå-gule også fravalgt.

Det er tredje gang, Emiliano Marcondes fravælger Brøndby. Her ses han for FC Midtjylland i en duel mod Morten Frendrup fra Brøndby. Foto: Lars Poulsen

I stedet tog Emiliano Marcondes på et lejeophold i FC Midtjylland, hvor han spillede blot et halvt år.

Nu skal Marcondes udlejes igen, fordi han kun har fået 124 minutters spilletid for Bournemouth i denne sæson. Blot ni minutter i Premier League. Det var i 0-9-nedsablingen til Liverpool på Anfield.

Nu peger pilen mod FC Nordsjælland, hvor han bliver den offensive afløser for Andras Schjelderup, der har pakket kufferten og er rejseklar til nye udfordringer i Benfica.

Emiliano Marcondes har kontrakt med Bournemouth frem til sommeren 2024. Det ligner et permanent klubskifte til sommer, fordi han har slidt så meget med spilletiden i den engelske Premier League-klub.

I perioden fra 2012-2017 spillede Marcondes i FC Nordsjælland, hvor han i efteråret 2017 sluttede med at score 17 mål i 19 kampe.