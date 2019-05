Brøndby-spiller erkender: Jeg var en katastrofe

Det er sjældent, en alvorlig skade fører noget positivt med sig.

Men det gjorde det i tilfældet Kevin Mensah.

Vi skruer tiden tilbage til 21. maj 2018. Sæsonens sidste kamp, hvor guldet var forduftet, og Brøndby bare skulle have overstået hjemmekampen mod AaB.

For Kevin Mensah blev den kamp lidt af et mareridt. Han blev indskiftet kort efter pausen, fik fire minutter på banen og blev siden båret ud med en alvorlig korsbåndsskade og efterfølgende næsten ni måneders fodboldpause.

Kevin Mensah fik en alvorlig korsbåndsskade sidste år i maj i sæsonens sidste kamp mod AaB. Han er overbevist om, han ikke havde været i Brøndby i dag, hvis ikke han var blevet skadet. Foto: Lars Poulsen.

Jeg var en katastrofe

Når den altid smilende og positive Kevin Mensah ser tilbage på forløbet, førte det dog også noget positivt med sig.

- Jeg er overbevist om, jeg ikke havde været i Brøndby nu, hvis jeg ikke var blevet alvorligt skadet, erkender Kevin Mensah og uddyber:

- På det tidspunkt, hvor jeg blev skadet, havde jeg slet ikke slået til i Brøndby. Ja, jeg havde været en katastrofe og slet ikke grebet de chancer, jeg fik. Nu var konkurrencen også barsk med Teemu Pukki og Kamil Wilczek, men det ændrer ikke ved, at fodbold også handler om at være ærlig.

- For mig er der intet værre end en spiller, der tror, han gør det godt, selv om alle kan se det stik modsatte. Der er ingen grund til at lyve om tingene, siger en ærlig Kevin Mensah, jyden der stortrives i København.

- Jeg er jyde, men savner bestemt ikke Jylland. Jeg kunne godt tænke mig at slå mig ned i København. Jeg trives virkelig godt her.

- København er tilpas stor til, at du kan leve et normalt liv og være dig selv. Min kæreste og jeg kan gå rundt i byen uden at blive genkendt. Det er noget andet i en jysk provinsby, hvor du altid bliver genkendt, når du er ude at handle, forklarer han.

Inden Kevin Mensah skiftede til Brøndby, spillede han for Esbjerg. Foto: Christer Holte

Zorniger pakkede det ikke ind

Kevin Mensah var aldrig i tvivl om, han skulle tilbage til toppen, selv om kampen har været ensom, lang og sej.

- Min største motivation har været, at jeg havde noget at indhente, noget at bevise. Derfor er jeg dybt taknemmelig over, jeg har fået en ny chance i Brøndby på en trist baggrund, forklarer han.

Undervejs i skadeforløbet holdt han flere møder med daværende cheftræner Alexander Zorniger, hvor tyskeren luftede omskolingsplanerne fra offensivt trumfkort til back.

- Som spiller skal du være selvkritisk og kunne modstå kritik og de informationer, du får fra din træner. Zorniger var ærlig og sagde tingene, som de var. Den ærlighed sætter jeg pris på. Det har også været med til at rykke mig, mener Kevin Mensah.

På de møder, Mensah havde med Zorniger, fik han klar besked på, at fremtiden ikke var som et offensivt trumfkort, men længere tilbage på banen som højre back.

Når Kevin mensah ikke træner i Brøndby, nyder han livet i København. Der er stor forskel på livet i hovedstaden frem for en dansk provinsby, hvor alle kender alle. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har altid været åben overfor at udfordre mig selv og prøve nye ting, siger Kevin Mensah, der dog har sat sig på pladsen som den foretrukne på venstre back positionen.

- Det mest optimale er at have en venstrebenet som venstre back. Men jeg har også et rimeligt venstre ben, så den chance, jeg har fået, er jeg lykkelig for at have grebet.

- Grundlæggende er jeg glad for at spille og tilfreds med, at jeg kan gøre mig gældende og vise nogle af de kvaliteter, jeg har, selv om det er i den anden ende af banen i forhold til, da jeg blev hentet til klubben, fortæller Kevin Mensah, der mandag blev hvilet på bænken, fordi han med stor sandsynlighed skal spille fra start i fredagens pokalfinale.

Pokalen skal løfte os

Han spillede en rolle i både kvart- og semifinalen i sidste sæson. Men pokaltriumfen mod Silkeborg måtte han overvære fra bænken i hele kampen.

Nu er følelsen en anden forud for finalen mod FC Midtjylland.

- Jeg føler, jeg er en del af det hele. Hvis vi vinder, kan jeg sige, at det er en pokal, jeg kan tage på mine skuldre, forklarer Kevin Mensah.

Udover pokaltriumfen sidste sæson med Brøndby har han kun vundet Pondus Cup fra ungdomstiden. Så en pokaltriumf fredag vil være kronen på værket for ham.

- Hvis vi vinder finalen, vil det være et kæmpe skridt på vejen for min rejse med Brøndby, mener Kevin Mensah

- Men det vil også være et endnu større skub i forhold til de udfordringer og skabelsen af det hold, der kan spille med om mesterskabet i fremtiden. I Brøndby skal vi have ambitioner om at spille med om titlen. Det er derfor, jeg er i Brøndby. Vi skal udfordre FCK, siger Kevin Mensah, der har kontrakt med klubben frem til sommeren 2020.

Kevin Mensah mener, at en pokaltitel kan løfte Brøndby sportsligt i forhold til den kommende sæson. Foto: Lars Poulsen.

Det blev ved drømmen

Som alle andre unge talenter drømte Kevin Mensah om en stor udenlandsk kontrakt.

I modsætning til så mange fik han faktisk chancen, men blev aldrig tilbudt den store kontrakt.

Som ungt talent var han både i Arsenal og Newcastle til prøvetræning.

- Jeg var til prøvetræning i Arsenal som 15-årig og to gange et par år senere i Newcastle. Det var en kæmpe oplevelse at blive målt med de største talenter på det tidspunkt, siger Kevin Mensah, der ikke fik tilbudt kontrakt nogen af stederne, men opholdene gjorde stort indtryk på ham.

- Det, jeg tog med mig og har tænkt meget over siden, har været den parathed, der prægede de enkelte spillere, når de krydsede stregen til banen. De kunne sidde og hyggesnakke i omklædningsrummet, men fem minutter senere var de parat til at kæmpe for liv og død på banen. Det var i sandhed noget, jeg tog med mig videre i karrieren, forklarer Kevin Mensah.

Kevin Mensah, der her er i en træningsøvelse med Jens Martin Gammelby, var som ungt talent til prøvetræning i både Arsenal og Newcastle. Foto: Lars Poulsen.

Opholdene i de to engelske storklubber viste også lidt om, hvordan det kan gå, når man er et ungt talent på vej fremad.

- Mine ophold i England viser, at det kan gå begge veje i fodbold. Jeg var sammen med Jack Wilshere i Arsenal. Han har fået en fin karriere. I Newcastle var jeg på det tidspunkt sammen med et ungt talent, der siden havnede i fængsel

- Jeg lærte meget af at være i England, men det nytter ikke noget at se tilbage på, hvad det kunne være blevet til. Jeg tænker i nuet, og hvad jeg kan påvirke i fremtiden, forklarer Kevin Mensah.

Gør sætningen færdig

1. Jeg drømmer om…. At blive dansk landsholdsspiller og siden solgt til udlandet. Men jeg drømmer også om at vinde titler med Brøndby. Og den næste titel kan passende komme med en sejr i pokalfinalen.

2. Mit idol er…..Gamle ’tykke’ Ronaldo fra Brasilien. Han blev mit første, store idol. Han var en fantastisk angriber, en stærk afslutter der sparker utrolig godt. Han blev mit idol i forbindelse med VM i 1998. Men det var alligevel trist, at han på grund af sygdom ikke spillede den store rolle i den VM-finale. Det var jeg grædefærdig over.

Ronaldo under den legendariske VM-kamp mellem Danmark og Brasilien, hvor brasilianerne vandt en snæver 2-3 sejr. Foto: Lars Poulsen

3. Da jeg var dreng, drømte jeg om…… Jeg har altid drømt om at blive professionel fodboldspiller. Jeg var måske ikke så flittig og engageret i skolen, fordi jeg tænkte mest på fodbold. Interessen for skolen og bøgerne er kommet sidenhen.

4. Hvis jeg ikke var fodboldspiller, så…. Havde jeg helt sikkert været sælger. Jeg er faktisk allerede i gang med at læse international handel, markedsføring og økonomi. Jeg kan godt lide ikke kun at blive identificeret som fodboldspiller. Jeg er overbevist om, at det er sundt at tænke på noget helt andet, så det ikke kun handler om fodbold.

Kevin Mensah læser, ved siden af fodbolden, international handel, markedsføring og økonomi. Foto: Lars Poulsen

5. Min værste egenskab er…… Når jeg bliver sur, og det sker meget sjældent, er jeg svær at få ned igen. Da jeg var ung og umoden, havde jeg ry for at have et temperament, jeg ikke kunne kontrollere. Sådan er det heldigvis ikke længere.

6. Min bedste egenskab er….. . Jeg er født positiv og smilende. Jeg spreder altid glæde og forsøger at skabe en god stemning omkring mig. Det synes jeg faktisk også lykkes ganske godt.

En smilende Kevin Mensah. Foto: Lars Poulsen

Kevin Niclas Mensah Født: 15. maj 1991 (28 år) Klubber: FK Viborg, Viborg, Esbjerg og Brøndby siden januar 2017. Landskampe: U20: 3. U19: 5 kampe.

