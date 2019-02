Brøndby-spiller indrømmer løgn: - Det var dumt gjort

Kasper Fisker ved godt, at deter ris til egen røv, at han må sidde ude i resten af sæsonen. I dag skal han opereres, men det kunne han måske have undgået, hvis han ikke havde holdt sine problemer for sig selv. Som minimum kunne han have fået den rette behandling - og dermed en klarmelding - noget før.

For problemerne med foden begyndte allerede i august og forfulgte Fisker gennem hele efteråret, hvor han fik bare ti Superliga-kampe, heraf fire fra start. Havde han været ærlig over for lægestaben i Brøndby IF, havde de måske behandlet bruddet på hans fodknogle noget før.

- Det er et slag helt fra august, som ikke er vokset sammen. Jeg har holdt en pause i efteråret, hvor vi håbede, det ville vokse sammen. Men det vil det ikke på normal vis, så en operation er nødvendig. Det skal jeg så i morgen, sagde Fisker, da han talte med tipsbladet.dk i går.

Kunne du have gjort noget anderledes?

- I allerførste omgang har jeg spillet med for store smerter, og det var selvfølgelig dumt af mig. Jeg ville rigtig gerne spille og løj lidt om smerterne for vores fysioterapeuter; det var rigtig dumt gjort af mig. Men efterfølgende: nej. Vi ville gerne undgå en operation og satsede på, at det ville vokse sammen. Vi kunne godt prøve at vente igen, men nu har vi taget beslutningen om at operere.

Kasper Fisker var onsdag på Brøndby Stadion, for selv om han ikke kunne deltage i Martin Retovs første træning som cheftræner, var der dels et møde med det nye trænerteam, dels ville han gerne have en session i motionslokalet, inden han skulle opereres. 'Så jeg kan mærke, at jeg stadig er i live' som han sagde.

Selv om det er tungt at sidde ude i hele foråret, er Fisker på sin vis glad for, at beslutningen er truffet, så han nu kan få styr på de problemer, der har været der i et halvt år.

- Jeg har aldrig prøvet det før. Helt tilbage fra august har jeg spillet med smerter i foden, og det er også frustrerende at have smerter i foden i over et halvt år. Det er også hårdt mentalt at have så mange smerter hele tiden. Så på den måde er det en form for lettelse. Jeg er selvfølgelig totalt ked af det, men der kommer en løsning på det. Jeg føler, det er den rigtige beslutning, sagde han.

- Jeg kan virkelig se fremad nu. Selv om det er lidt kliché-agtigt, kan jeg forhåbentlig komme tilbage efter sommerferien endnu stærkere. Så er jeg 31, men jeg er på ingen måder færdig med fodbold.

Siden september har Kasper Fisker blot spillet 23 minutters førsteholdsfodbold, så han er formentlig rusten, når han vender tilbage til træningsbanen. Han regner dog med, at han kan være med fra Brøndbys opstart forud for den nye sæson til sommer. Han har kontrakt til sommeren 2020.

