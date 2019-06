Brøndby-spiller overvejer ny klub: - Interessant situation

Lørdag fyldte Paulus Arajuuri 31 år, og den finske landsholdsspiller kan gå en vigtig sommer i møde.

Hans nuværende kontrakt med Brøndby udløber ved årsskiftet, og derfor kan det være sidste chance for Superliga-klubben til at tjene en lille skilling på forsvarsspilleren denne sommer, hvis han ikke ønsker at blive i klubben.

I et interview med HBL fortæller Paulus Arajuuri nu, at han ikke er sikker på, at han ønsker at forlænge sin aftale med Brøndby.

- Jeg har en spændende sommer foran mig. Jeg ved ikke, hvad der helt præcist kommet til at ske, men situationen er interessant. Det føles som om, jeg har mange gode år tilbage i kroppen. Jeg spiller det bedste fodbold i min karriere, og jeg vil måske prøve noget nyt, fortæller han til det finske medie.

Den store midterforsvarer er dog heller ikke afvisende over for at blive i Brøndby, hvor han har haft en god tid hidtil.

- Jeg har haft nogle utrolige år i Brøndby. Jeg har nydt tiden, og der er formentlig ikke noget bedre sted at spille i Skandinavien. Fansene er vilde og skaber en god stemning. De er bestemt inde i billedet. Jeg skal snakke med klubben og tænke. Jeg er meget taknemmelig og glad for at spille der, siger Paulus Arajuuri.

Han kom til Brøndby fra Lech Poznan i januar 2017, og han har sidenhen spillet 76 kampe for klubben.

Brøndby kan få brug for en ny styrmand i forsvaret. Foto: Jens Dresling

Pædofil træner sendt 24 år i fængsel

Se også: Spansk sensation jagter dansk landsholdsspiller

Blod, bank og kontroversielle afgørelser: Se ALT fra aftenens boksebrag