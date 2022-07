Brøndby-spiller på vej ud

Andrija Pavlovic har længe lignet en færdig mand på Vestegnen.

Meget tyder på, at han nu er på vej væk efter to skuffende sæsoner i Brøndby. Aktuelt sættes han af serbiske medier i forbindelse med FK Partizan i hjemlandet.

Med blot 36 minutters spilletid i foråret er Pavlovic ikke en spiller, som Niels Frederiksen har satset på og vil satse på i fremtiden.

På den måde kan Brøndby lige nu glæde sig over, at klubben fik serberen for en slik.

Han kostede kun i omegnen af én million kroner, da klubben hentede ham i Rapid Wien.

Andrija Pavlovic har ikke været den store gevinst i Brøndby. Det er tidspunktet for at bringe ham videre. Foto: Denis Bailbouse/Ritzau Scanpix

Prisen for den billige investering var samtidig en fireårig aftale, der placerede ham højt i klubbens interne lønhierarki.

Og netop det faktum kan blive udfordringen i at sende ham videre i karrieren. For Pavlovic har en meget fin løn på Vestegnen. Angiveligt i niveauet 200.000 kr. om måneden.

Men den løn står slet ikke mål med de præstationer, han har leveret hverken på træningsbanen eller i kampene for Brøndby.

Han har på ingen måder været en lederskikkelse, der berettiger til at være i toppen af lønhierarkiet på Vestegnen.

Attituden har i perioder været opgivende og langt fra et højt professionelt niveau på træningsbanen.

Derfor kan det ligne en udfordrende forhandlingssituation at få ekspederet ham videre i karrieren. Der skal en dygtig forhandlingsleder til, hvis Brøndby skal slippe uden at betale en form for kompensation, fordi Pavlovic stadig har to år igen af sin aftale på Vestegnen.

Andrija Pavlovic har ikke scoret for Brøndby i Superligaen siden 9. maj 2021. Han var ganske billig, da han kom. Men han er lønmæssigt en dyr herre. Foto: Jens Dresling.

Der var ellers mange positive meldinger dengang Pavlovic blev præsenteret i Brøndby.- Pavlovic har før vist, at han kan levere i Superligaen, så jeg er ikke i tvivl om, at vi får en spiller ind i truppen, som vil være afgørende for os, og som samtidigt står foran sin bedste fodboldalder og vil udvikle sig yderligere i Brøndby, lød det var fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Pavlovic står noteret for 47 kampe og syv mål i Brøndby. Han har ikke scoret i Superligaen siden 9. maj 2021.

Andrija Pavlovic var i FCK, cypriotisk og østrigsk fodbold, inden han havnede i Brøndby.

Nu kan han måske forsøge at kickstarte karrieren i Serbien.

