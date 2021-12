Brøndby-spiller sammen med tv-journalist

Venstrebacken Blas Riveros nyder stor succes i Brøndby IF, hvor han er kommet godt retur efter sit ødelagte korsbånd i november 2020, og det er ikke kun på banen, at han har succes.

Det har han også uden for kridtstregerne.

Blas Riveros har fundet kærligheden og dater tv-journalisten Dahiana Bresanovich fra Paraguay, afslører hun selv i et interview med mediet ABC.com.

- Vi har indledt et smukt forhold. Han bad en fælles ven om kontakt til mig, og han sagde, at hans drøm altid havde været at møde mig, siger hun til mediet.

Riveros' kæreste er ældre, end han selv er, og hun har allerede børn. Børnene trives godt med Brøndby IF-spilleren, fortæller hun også, ligesom hun taler om forholdets åbenlyse problem; at han er i Danmark, og hun er i Paraguay.

- Vi planlægger at bruge så meget tid som muligt sammen. Enten her eller der, siger Dahiana Bresanovich.

Dahiana Bresanovich må dog kæmpe om venstrebackens gunst - det er nemlig ikke kun hende, der elsker Blas Riveros. Det gør Brøndbys fans også. Og det kan mærkes.

- Vi har allerede været på stadion flere gange, hvilket er smukt, og klubbens fans imponerer - de elsker ham meget. Vi har også været rundt og se vidunderlige steder i Danmark, siger hun.

Spilleren fra Paraguay kom til Brøndby IF fra Basel i oktober 2020. Han var tilbage i dette efterår efter sin korsbåndsskade. Og nu kan han bruge en hel vinteropstart på at bygge på formen.