Brøndby-spiller sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbud

19-årige Anis Ben Slimane har opholdt sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt lørdag aften.

Brøndby-spilleren var, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, på Ålholmvej i Valby, hvor der foregik en privat fest. Det var en fest, hvor forsamlingsforbuddet blev overtrådt, fordi der var 46 personer til stede i en villalejlighed i et hus.

Lige som de 45 øvrige, der befandt sig i huset, er Anis Ben Slimane blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, der er på fem personer.

Han har derfor modtaget en bøde på 2500 kr.

- Vi kan bekræfte, at vi lørdag aften modtager en anmeldelse om, at der er fest i et hus på Ålholmvej i Valby, og i den forbindelse sigtes 46 personer, oplyser Københavns Politi mandag morgen.

Oven på en fantastisk debut i starten af 2020 blev efteråret svært for midtbanetalentet.

Anis Ben Slimane måtte mandag morgen beklage, han havde overtrådt forsamlingsforbuddet til sine holdkammerater. Foto: Lars Poulsen.

- Lørdag aften blev jeg spurgt, om jeg kunne hente en veninde til en fest, der havde brug for at komme hjem, og det sagde jeg ja til. Da jeg holder nede foran lejligheden, kan jeg ikke få kontakt til min veninde, så jeg går op i lejligheden.

- Da jeg træder ind, kan jeg se, at der er en masse mennesker, og jeg får derfor hurtig fat på hende, så jeg kan køre hende hjem, men på vej ud ad døren bliver vi bedt om at blive i lejligheden af politiet, der i mellemtiden er mødt op.

- På den baggrund får jeg en bøde, og det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg skulle ikke have gået ind i lejligheden, og jeg har i dag undskyldt overfor Carsten V Jensen, Niels Frederiksen og mine holdkammerater, siger Anis Ben Slimane.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen mener, at episoden skal få spillerne til at tænke sig godt om i fremtiden.

- Vi har accepteret Anis forklaring og undskyldning, og vi har benyttet lejligheden til at understrege vigtigheden overfor truppen, at vi hver især skal tænke os om i forhold til det ansvar, vi alle har i at undgå en eventuel smittespredning, fastslår han.

Anis Ben Slimane træner frem til onsdag ikke med resten af truppen, da han lørdag overtrådte forsamlingsforbuddet og fik en bøde på 2500 kr. Foto: Lars Poulsen.

Han sad meget på bænken, men fik en succesoplevelse 13. december, da han blev skiftet ind og siden blev matchvinder i 2-1 sejren over SønderjyskE.

I fredags scorede han til 1-1 for Brøndby i testkampen mod Helsingør.



Talentfulde Anis Ben Slimane skal ligesom holdkammeraterne testes både onsdag og torsdag forud for opgøret mod FC Nordsjælland.

Indtil til testen onsdag morgen kommer Anis Ben Slimane ikke til at træne sammen med holdkammeraterne.

Derfor er det også sandsynligt, at han ikke er i truppen torsdag mod FC Nordsjælland.

Anis Ben Slimane, der i 2020 fik debut for det tunesiske landshold, forlængede sidste år sin kontrakt med Brøndby. Den står nu til udløb i sommeren 2024.

