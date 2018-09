Brøndby-spiller skadet: Zorniger varsler udskiftninger

HILLERØD (Ekstra Bladet): Alexander Zorniger er normalt aldrig tilfreds. Der er altid en detalje, en sekvens eller perioder i løbet f en kamp, hvor han mener tingene skulle være gjort anderledes.

Men efter én måned uden en sejr var tyskeren faktisk tilfreds, da Brøndby i kraft af en overbevisende anden halvleg spillede sig videre i pokalturneringen efter 4-1 over Hillerød.

På trods af en forfærdeligt første halvleg, hvor Brøndby kom bagud og i flere perioder var lidt på hælene, så Alexander Zorniger ingen grund til at kritisere sine spillere for indsatsen i den del af kampen.

- Jeg synes indstillingen og attituden fra spillerne var fin, siger Alexander Zorniger, der var meget glad for det han så efter pausen mod 2. divisionsmandskabet fra Hillerød.

- Vi viste kvaliteten og niveauforskellen, sagde Alexander Zorniger, der på trods af ni ændringer i startformationen stillede et superligamandskab uden masterclass-spillere på banen.

Men han varsler ændringer igen til søndag, hvor Horsens venter i Brøndby.

- Der vil ske udskiftninger igen på holdet, siger han.

Kasper Fisker scorede til 2-1 for Brøndby, da Hillerød blev sendt ud af pokalen. Foto: Lars Poulsen.

Ondt i foden

En af dem, der er røget ud og ind af holdet i løbet af sæsonen, har været Kasper Fisker. Han var med fra start mod Hillerød, men måtte efter scoringen til 2-1 trække sig med smerter i højre fod.

- Jeg har haft problemer med foden i fem uger og måtte trække mig, da jeg fik et slag på den, forklarer Kasper Fisker, der endnu ikke ved, om han kan nå at restituere til at blive klar til søndag.

- Vi var presset efter en første halvleg, hvor vi ikke havde spillet særlig godt. Vi ved det i den slags pokalkampe, hvor de mindre hold har alt at vinde, mens vi havde alt at tabe.

- Men jeg synes vi – med ni udskiftninger i startformationen – fik vist en stærk mentalitet efter pausen, hvor tingene blev sat på plads, siger Kasper Fisker.

Med sejren over Hillerød er de forsvarende pokalvindere fra Brøndby klar til fjerde runde af pokalturneringen.

