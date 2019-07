Brøndby-spiller som forvandlet

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Dominik Kaiser var Alexander Zornigers drømmespiller, men i starten af hans Brøndby-tid kunne tilhængere på Sydsiden med rette spørge, om tyske Kaiser overhovedet havde noget på …

Ikke meget, faktisk stort set intet, lykkedes for den tidligere Leipzig-spiller, men med Zornigers afgang vendte lykken for den 30-årige midtbanemand.

Han spillede sig i løbet af foråret op, og man kan med rette tale om Kaiserens nye klæder.

Den lille tysker fylder i den grad den gule trøje ud og var sit holds bedste, da Silkeborg fik en mindre fodboldlektion i sæsonpremieren.

Dominik Kaiser bragede selv 2-0-scoringen i nettet før pausen, og havde Kamil Wilczek været i sit normale målhumør, var han også blevet noteret for i hvert fald en assist.

Dominik Kaiser bliver tiljublet af holdkammeraterne efter sin scoring. Foto: Lars Poulsen

Dominik Kaiser blev af Brøndby-tilskuerne valgt som ’man of the match’ og klappet fra banen kort før tid.

På den måde udtrykte det trofaste hjemmepublikum, at de sætter pris på nu at se den udgave af Dominik Kaiser, som de havde forventet at se allerede for et år siden.

- Jeg vidste, at der var store forventninger fra klubben og tilhængerne, da jeg kom sidste sommer. Men de største forventninger kom fra mig selv.

- Og jeg var slet ikke tilfreds med mine præstationer i de første måneder her i Brøndby, sagde Kaiser, der blomstrede op i foråret under Martin Retov og nu er sprunget ud som midtbaneprofil på Vestegnen.

- I de sidste kampe i sidste sæson var jeg på et højere niveau end i de første kampe, og det var vigtigt for mig.

- Min opgave nu er at holde mig på det niveau eller gøre det endnu bedre, så jeg kan blive ved med at hjælpe holdet, sagde Kaiser, hvis 2-0-scoring effektivt dræbte et svagt Silkeborg-hold.

Kaiser var sit holds bedste i premieren mod Silkeborg. Foto: Lars Poulsen

Det er ikke, fordi hans arbejdsbeskrivelse blev ændret dramatisk efter Zornigers fyring, men nu lykkes tingene bare for den tyske arbejdsbi.

Som man allerbedst så ved scoringen, er han god til at komme ind i feltet, og Kaiser er blevet afgørende med både mål og assists.

På den facon ligner han en mand, som Brøndby-træner Niels Frederiksen kan få stor nytte af.

Begyndelsen har i hvert fald været god for dem begge med overbevisende sejre over både finske Inter Turku i Europa League og Silkeborg i Superligaen.

- Det er vigtigt for holdet at få resultater i begyndelsen for at få selvtillid. Vi var glade for kampen i torsdags, men det var på et højere niveau i dag.

- Vi ved godt, at der er ting, der skal arbejdes med, men det føles godt med en klar sejr, sagde Dominik Kaiser, der dog ikke lod sig rive lige så meget med som Sydsiden, hvorfra der lød sange om, at de drømte om at vinde mesterskabet igen ligesom i 2005:

- Det var en god start, men også kun en start. Der venter mange kampe i de kommende uger, også i Europa, og vi skal levere disse præstationer igen og igen.

