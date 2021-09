Brøndby-spiller stævnet af gravid ekskæreste

Blas Riveros er blevet viklet ind i en speget sag.

Brøndby-forsvareren kan nemlig se frem til at blive stævnet af en ekskæreste hjemme fra Paraguay. Det skriver det paraguyanske medie Popular.

Den unge kvinde, hvis identitet ikke er kommet frem, er gravid i tredje måned med Riveros' barn - men den paraguyanske landsholdsspiller har vendt hende ryggen, da han rejste hjem til Brøndby efter endt sommerferie.

Derfor har hun hyret en advokat, der skal sørge for, at Brøndby-spilleren påtager sig sit ansvar. Det skete tirsdag med en stævning ved retten i byen Itauguá:

- Jeg vil præsentere retten i Itauguá et krav om hjælp til at dække omkostninger i forbindelse med graviditeten og selve fødslen. Senere, hvis han nægter at betale, vil vi køre en faderskabssag.

- Beløbet, vi kræver, er 50 millioner guaranies (ca. 45.000 kroner), forklarer advokat Eva De Witte.

Hun forklarer, at hendes klient dannede par med Riveros, men at forholdet blev problematisk, da han angiveligt skulle have haft en affære med en radiovært. Det resulterede i, at han blokerede hende på chat-tjenesten WhatsApp.

- Min klient blev blokeret af Riveros, der dog af omveje fik forklaret ham, at hun var gravid. Svaret var, at han skulle tale med sin familie, men hun hørte aldrig fra ham siden.

- Jeg har også talt med ham og forklaret ham, at jeg var kvindens advokat, at hun var gravid, og at hun havde brug for hjælp. Han sagde, 'intet problem, jeg skal lige tale med min familie', men vendte aldrig tilbage.

- Han nægtede aldrig noget og sagde ikke, at han ikke kendte hende, sagde advokaten.

Blas Riveros kom til Brøndby i efteråret, men har på grund af en knæskade blot spillet to kampe for klubben.