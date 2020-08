Brøndby-spiller ude i flere uger

Når Brøndby mandag indleder træningen efter ferien bliver det uden Jens Martin Gammelby.

Højrebacken, der kom til Brøndby i sommeren 2018, er blevet opereret i begge fødder. Han har haft nogle knysteproblemer og har derfor været gennem en operation.

- Jens Martin blev opereret for et par uger siden i to knyster. Det er håbet, han er tilbage på banen om to-tre uger, siger Jens Martin Gammelbys agent, Allan Bak Jensen.

Det betyder, at Jens Martin Gammelby kommer til at gå glip af en stor del af opstarten på Vestegnen frem mod sæsonpremieren 13. september på hjemmebane mod FC Nordsjælland.

Backen kommer således en del efter sine holdkammerater og det betyder, at han på ingen måder står forrest i køen, når han er spilleklar igen.

Mod slutningen af sæsonen etablerede Andreas Bruus sig i højresiden. Han viste stærke kvaliteter i mesterskabsspillet. Nu skal han slås med Kevin Mensah om pladsen i højre side. Mensah kan dog også spille i modsatte side.

Jens Martin Gammelby, der her ses i en duel mod Nicolai Poulsen, går glip af de første ugers opstart efter han har været gennem en operation. Foto: Lars Poulsen.

Turbulent tid

Jens Martin Gammelby har haft en turbulent tid på Vestegnen, siden sin ankomst fra Silkeborg for to år siden.

Han sled med spilletid i den første sæson, hvor han havde svært ved at etablere sig, fordi Johan Larsson det efterår sad solidt på pladsen.

Det er gået lidt bedre i den netop overståede sæson, hvor han har været fast mand i foråret efter en periode i starten af sæsonen, hvor han også havde svært ved at bide sig fast.

I vinterpausen lignede det et salg, men så stoppede samarbejdet med Johan Larsson, og det betød en mulighed for Jens Martin Gammelby.

Det kan bestemt ikke udelukkes, at Brøndby sælger Jens Martin Gammelby inden transfervinduet lukker 5. oktober. Hvis han ikke når at få spilletid i Superligaen inden vinduet lukker, kan det dog blive vanskeligt at sælge ham.

