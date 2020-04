Brøndby-spillere går 20 procent ned i løn

Superligaspillerne i Brøndby kan se frem til lavere tal på lønsedlen i tre måneder.

Spillerne har sammen med ledelsen valgt at gå 20 procent ned i løn for at hjælpe klubben økonomisk igennem coronakrisen.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

- Myndighedernes nedlukning af det danske samfund for at mindske smittespredningen af Covid-19 har ramt dansk fodbold hårdt, og situationen er alvorlig.

- Det gælder også i Brøndby IF, hvor de manglende indtægter uge efter uge kan mærkes, står der på hjemmesiden.

Brøndby hjemsendte størstedelen af klubbens administrative medarbejdere i marts, efter at al fodbold i Danmark var blevet suspenderet på ubestemt tid.

Medarbejderne får fuld løn med hjælp fra regeringens hjælpepakker.

Med lønreduktionen følger Brøndby eksemplet i FC København, der 31. marts meldte ud, at den sportslige ledelse, trænerstaben samt alle spillerne i klubben gik 20 procent ned i løn i foreløbig to måneder som følge af coronakrisen.

Det glæder Brøndbys administrerende direktør Ole Palmå, at spillerne og ledelsen står sammen i den svære tid.

- Denne lønreduktion viser det store fællesskab, der er internt og den store ansvarlighed, der er i organisationen, siger han til hjemmesiden.

Brøndby ligger på fjerdepladsen i Superligaen med 39 point for 24 kampe.