Brøndby-spillerne i chok: Med tårer og røde øjne

- Det her er som at få en dolk i ryggen, siger Christian Nørgaard efter den chokerende oplevelse, hvor Brøndby sandsynligvis smed guldet efter 2-2 mod Horsens

HORSENS (Ekstra Bladet): Voksne mænd med tårer i øjnene!

Med våde øjne og bøjet hoved forlod Teemu Pukki spillertunnelen under Casa Arena i Horsens.

Brøndby-topscoreren var ikke bare ramt. Han var nærmest groggy. Og det var nærmest samme billede hos alle holdkammeraterne efter det vanvittige sammenbrud, hvor Horsens udlignede til 2-2 i sjette overtids minut af opgøret. Et resultat, der nu spiller guldet direkte i hænderne på FC Midtjylland.

Kjartan Finnbogason scorede ét minut før ordinær spilletid sluttede og i sjette tillægsminut udlignede han.

Nede i spillertunnelen stod Besar Halimi med et tomt blik og havde svært ved at forklare, hvad han lige havde været vidne til.

- Vi er helt tomme efter den her skuffelse. Det er svært at beskrive. Det her jeg har været vidne til er det værste i min karriere, siger Besar Halimi.

Christian Nørgaard kom slentrende ud med røde øjne og forsøgte at bevare fatningen efter det sammenbrud, han lige havde været vidne til.

Men hele kropssproget hos Christian Nørgaard fortalte historien om, hvor ondskabsfuld fodbold kan være.

Brøndby var så tæt på guldfest på mandag, og på få minutter kom guldet pludselig så langt fra Vestegnen.

Brøndby-profilen var meget berørt af det sammenbrud spillerne var vidner til kort forinden.

- To kampe før afslutningen på sæsonen stod vi og kunne selv afgøre det. Vi indkasserer et mål i sidste sekund. Det her er som at få en dolk direkte ind in ryggen. Den følelse gør rigtig ondt.

- Der er mange følelser på spil i den her klub mellem os spillere og fans. Vi må erkende, vi ikke spillede vores eget spil de sidste 20-25 minutter. Nu handler det om at få skuffelsen væk, så vi kan rejse os og levere mod AaB, forklarer Christian Nørgaard, mens han ind i mellem lukker øjnene og kigger ned i betongulvet.

- Vi hænger med hovedet, men må forsøge at kigge fremad mod mandag. Hvorfor sker det her? Det gør det, fordi det er fodbold. Og det spørgsmål er stillet mange gange.

- Selvfølgelig kan vi rejse os. Alle kan rejse sig uanset, hvad der sker i deres liv. Vi skal rejse os mod AaB, siger Christian Nørgaard, mens han slukøret traskede mod den ventende Brøndby bus.

