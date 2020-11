Brøndby-spillers ekstra straf skaber undren: Det ser underligt ud

Det var højdramatisk, da Brøndby og FC Midtjylland i forrige spillerunde i Superligaen krydsede klinger i topopgøret. Brøndby IF var foran 2-0 og havde kursen rettet mod sejr nummer fem i træk i sæsonen, inden FC Midtjylland skabte et vildt comeback og stak af med en 3-2-sejr på en scoring i de døende sekunder.

Godt 10 minutter forud for Erik Sviatchenkos sejrsmål, var Brøndby blevet reduceret til 10 mand, da Sigurd Rosted trak sit andet gule kort i kampen i en situation, hvor FC Midtjyllands Frank Onyeka i høj fart faldt til jorden, da han passerede Brøndby-spilleren.

Umiddelbart kan det det diskuteres, om Brøndby-spilleren rørte FC Midtjylland-spilleren i situationen, men ud røg Sigurd Rosted. Den norske forsvarsspiller forlod efter store protester banen og lod sine frustrationer gå ud over en rude i en dør på ved ned i omklædningsrummet.

En episode der blev fanget af mikrofoner, og få sekunder efter kunne kameraer da også afsløre en smadret rude. Sigurd Rosted kom selv til skade og måtte have en forbinding på den ene hånd efter hændelsen, der umiddelbart så ud til at koste en dags karantæne som følge af udvisningen.

Kampen blev spillet lørdag 24. oktober, men hele 10 dage - tirsdag - senere meddelte Fodboldens Disciplinærinstans, at Sigurd Rosted får en ekstra karantænedag for at smadre ruden. En sanktion hverken Rosted, Brøndby eller ret mange andre havde set komme.

Sanktionen på den ekstra karantæne-dag skal findes i DBU's adfærdskodeks, hvor det i punkt 3.1 hedder:

"Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg."

Men hos chefredaktør på Tipsbladet, Troels Bager Thøgersen, er den ekstra straf til Brøndby-spilleren 10 dage efter hændelsen noget, der skabet undren:

- At det indbringer en ekstra karantæne-dag - det må jeg sige undrer mig, og jeg fornemmer, at mange andre deler den undren. Det kommer ret sent det her - det er længe efter, at kampen er spillet, hvilket der sikkert kan være mange årsager til.

- Men her er det også kommunikation, der foregår på modtagerens præmisser, og her ser det underligt ud, at der går langt over en uge fra, at det røde kort falder og til, at der tildeles en ekstra karantæne-dag. Det er ikke superspidst, lyder det blandt andet fra Troels Bager Thøgersen.