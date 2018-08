Brøndby stikker til FC Midtjylland: - Hvor ved klubben det fra?

FC Midtjylland har de seneste dage bejlet kraftigt til Brøndbys Simon Tibbling. Men nu kan midtjyderne lige så godt opgive kampen. For den er nytteløs på transfervinduets sidste dag.

Brøndby-toppen melder nu klart ud kort før transfervinduet smækker i, så heller ikke FCM-direktør Claus Steinlein kan være i tvivl om budskabet.

Samtidig bekræfter sportsdirektør Troels Bech, at der har været et bud fra de danske mestre på Brøndbys svenske midtbanespiller.

- Jeg kan ikke sige, hvad baggrunden har været for, at de har budt. Enten har det været meget ambitiøst ellers har det været meget mærkeligt. Det har ikke fyldt så meget hos mig, fordi det har været meget nemt at svare. Jeg synes det var under ufine forhold, men jeg kan jo tage fejl, siger Troels Bech og uddyber:

Døren er lukket

- FC Midtjylland kan komme med, hvad det skal være. Simon Tibbling bliver her. Han skal ingen steder, siger sportsdirektør Troels Bech med fasthed i stemmen.

Ekstra Bladet afslørede forleden, at de danske mestre havde budt 7,5 mio. kr. for svenskeren. Et bud der landede i Brøndby i sidste uge. Men det blev også kategorisk afvist på Vestegnen nærmest med hentydning af, at det var en fornærmelse at byde så lavt for en af ligaens midtbaneprofiler.

Siden hævede de danske mestre, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, buddet til 8,5 mio. kr. uden at det skabte synderlig glæde hos Troels Bech i Brøndby. Og nu lukker sportsdirektøren altså døren til FC Midtjylland med følgende bemærkning:

- FC Midtjylland har ment, at Simon Tibbling har fået for lidt spilletid og er utilfreds med spilletiden. Hvor ved klubben det fra? Har de talt med spilleren. Hvis det er tilfældet er det indblanding i andre klubbers forretning og imod, hvad klubberne har aftalt i vores brancheaftale.

Har fået meget spilletid

- I den forbindelse konstaterer jeg bare, at Tibbling indtil torsdag (i gør) havde fået næstflest spilleminutter af vores midtbanespillere. I øvrigt havde han kun fået henholdsvis 12 og 20 minutter mindre end de to, der har spillet mest for FC Midtjylland (Jakob Poulsen og Tim Sparv). Så tanken om mere spilletid til ham i FC Midtjylland er svær at følge.

- For mig har det været lidt tankevækkende, at flere andre klubledere har kontaktet mig for at spørge ind til det her forløb. Jeg kan bare sige, at vi er glad for at have Simon Tibbling hos os. Han var en af ligaens fem bedste midtbanespillere i sidste sæson. Og vi er tilfredse med, at vi har råd til op- og nedture for en ung spiller som ham, konstaterer Troels Bech.

Han hentede torsdag Besar Halimi på en toårig aftale. Fredag lukker transfervinduet, hvor der kommer til at ske småting i Brøndby. Filip Blazek er nummer otte i køen af midtbanespillere og har brug for spilletid. Han kan sagtens blive udlejet, lige som en af de unge talenter i truppen godt kan få spilletid på et lejeophold.

- Vi satser på, vi ikke gør truppen svagere. Men lidt kan der godt ske hos os på sidste dag, siger Troels Bech.

