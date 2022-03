Brøndby stjal sejren

Brøndby fik søndag aften den niende sejr i træk. Men det lignede lidt et tyveri.

For de forsvarende danske mestre spillede på ingen måder som et mesterhold, der styrede opgøret mod Silkeborg.

Nu blev indskiftede Mathias Kvistgaarden matchvinder til sidst efter en kamp, hvor hjemmeholdet nærmest havde belejret gæsternes mål.

I fodbold kan man her godt tale om den kloge narrede den mindre kloge.

Nicccolai Vallys ærgrer sig over en stor chance, han misbrugte. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Brøndby stod dybt, forsvarede sig med alt, hvad de havde. Måtte tilmed give afkald på Kevin Mensah, der måske har fået en alvorlig knæskade igen. Men de stod distancen.

Du skal score i dine gode perioder, siges der. Dem havde Silkeborg rigtig mange af før pausen.

Faktisk er det sjældent set, at et dansk mesterhold i sådan en grad bliver ud- og nedspillet, som vi så før pausen.

Brøndby blev spillet på kryds og tværs. De løb rundt i hjemmeholdets trekanter. De kom for sent, de havde ikke mange modtræk overfor den sprudlende offensiv.

VHS-banden, som Vallys, Helenius og Sebastian (Jørgensen, red.) kaldes, er bevægelige og en udfordring for alle forsvar.

Det er ikke bare floskler og tomme ord, når vi taler om Silkeborg som Superligaens bedst spillende mandskab.

For fodboldelskere er det en fornøjelse at se, hvordan de rødblusede spillere konstant er i bevægelse og altid med en medspiller, som står klar til at modtage bolden. Det virker så let, så enkelt. Så opfindsomt.

Silkeborg havde mange chancer før pausen, men evnede ikke at score. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Silkeborg er ligaens mest boldbesiddende mandskab. Og det er i sandhed også tydeligt, at Kent Nielsens spillere føler sig rigtig godt tilpas på grønsværen.

På mange måder er Silkeborg en meget atypisk oprykker. De sparker sjældent, men spiller sig næsten altid ud af problemerne.

Når man ser tilbage på første halvleg, så havde en føring på et par mål ikke været ufortjent til hjemmeholdet. Uden en meget velspillende Mads Hermansen havde det set sort ud for Brøndby.

Hvis ikke Hermansen stod i vejen, fik han hjælp fra overliggeren eller en VAR-kendelse, hvor Jakob Kehlet først dømte straffespark. Men siden måtte Kehlet lave sin kendelse om, da han fik set, bolden ramte Sigurd Rosteds ben, før den siden strejfede armen i en refleks.

Når man ikke scorer på sine chancer, er det også et udtryk for manglen på kvalitet, kan man sige.

På mange måder er Kent Nielsens mandskab et udtryk for, at man kan skabe meget for lidt. For et par år siden kunne Tobias Salquist nærmest kun løbe ligeud. Nu er han en klippe og et fyrtårn i bagkæden. Mark Brink centralt kunne ikke bruges i Esbjerg og er nu balancespilleren med roen og overblikket. Og så er der Nicolai Vallys, der har udviklet sig voldsomt i en sen alder.

De tre er beviset på, hvad dygtig scouting kan føre til. For mange penge har de ikke kostet.

Niels Frederiksen havde den bekymrende mine på før pausen, hvor Brøndby var presset. Foto: Bo Amsatrup/Ritzau Scanpix.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Niels Frederiksen stod ofte og længe på sidelinjen med dybe panderynker. For det må bekymre mestertræneren, at Brøndby i lange perioder slet ikke evnede at holde fast i bolden.

De slog den ofte langt og fik tydeligvis problemer, når de blev presset højt på banen.

Det blev lidt bedre for Brøndby efter pausen, hvor der blev lukket af bagude, men det ændrer ikke ved, at det blev en forsvarskamp for Brøndby. Og lige her fremstår forsvarskæden med Maxsø som styrmand meget solidt.

Til gengæld var Brøndby-offensiven i lange perioder tynd og meget tam. De skabte først lidt til sidst. Og det hang i høj grad sammen med, at Brøndby havde rigeligt at gøre med at forsvare sig.

Til sidst kunne Niels Frederiksen smile, fordi han fik set sin trups bredde. Og han fik set, at Mathias Kvistgaarden er det næste stjerneskud fra Masterclass.