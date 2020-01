Brøndby-stjerne bekræfter interesse

Han er topscorer i Superligaen og scorer generelt mål på samlebånd, så det bliver igen et spændende transfervindue, hvor Brøndby IF igen skal forsøge at holde på Superligaen målkonge.

For selv om det sikkert vil være fint at score en transfersum for Brøndby, er kaptajnens betydning for holdet så stor, at der skal et stort beløb på bordet, før det overhovedet bør være en overvejelse.

Men interessen i Wilczek er der. Som den også var det i sommer.

Og angriberen fortæller nu, at der var dialog om et skifte væk fra Brøndby i sommer, og at han heller ikke nu vil udelukke, at der kan ske noget.

- Jeg har det godt her i øjeblikket, men jeg vil aldrig sige, at jeg ikke vil skifte klub. Forholdene skal være gode for mig og for klubben (Brøndby, red.). Besiktas var interesseret i sommer, og der var samtaler, men det endte aldrig i et bud.

- Det er dog dejligt, at så stor en klub med store traditioner overvejer at købe mig, og det motiverer mig også. Jeg vil ikke udelukke, at jeg spiller i Polen en dag, siger Kamil Wilczek til WP Sportowe Fakty.

Tyrkiske Besiktas viste interesse i Brøndbys polske anfører, Kamil Wilczek. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Den 31-årige angriber, der 24. januar fylder 32 år, har scoret 17 gange i 18 Superliga-kampe i denne sæson, og han har ved flere lejligheder fortalt, at han trives godt i Danmark. Han føler dog nogle gange, at der bliver gået lidt hårdt til ham på banen, og derfor er der også på den personlige konto plads til lidt forbedring.

- I og med at jeg scorer regelmæssigt, er jeg også nødt til at være smartere og hurtigere end mine rivaler, og så skal jeg helt klart være mere modstandsdygtig mentalt. Mange forsvarsspillere forsøger at provokere mig, og jeg er en impulsiv person, siger han.

Polakken har kontraktudløb i Brøndby om 18 måneder, og det bliver interessant at se, om der denne gang kommer bud på den målfarlige angriber.

