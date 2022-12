Brøndby-stjerne gift med tv-vært

'Der findes ikke en smukkere oplevelse.'

Sådan skriver Brøndby-backen Blas Riveros på Instagram.

Paraguayeren er blevet gift med tv-værten Dahiana Bresanovich.

Kendisparret er på forsiden af to paraguayanske medier, hvilket Bresanovich viser frem på sin Instagram-profil til sine godt 900.000 følgere.

Riveros sætter flere ord på sit forhold til Bresanovich.

'Da jeg forelskede mig, vidste jeg, at jeg ville elske dig meget, men jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ikke kunne have en fremtid uden dig. Jeg elsker dig så meget, min kone.'

Tilbage i september skrev Bresanovich, at parret skulle giftes, da hun på Instagram lagde et billede op af dem fra Venedig.

Hun har også tidligere fortalt, hvordan de mødtes.

- Han bad en fælles ven om kontakt til mig, og han sagde, at hans drøm altid havde været at møde mig, sagde hun til ABC.com.

- Vi har allerede været på stadion flere gange, hvilket er smukt, og klubbens fans imponerer - de elsker ham meget. Vi har også været rundt og se vidunderlige steder i Danmark.