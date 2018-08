Brøndby-stjerne i ulykkelig situation: Nu sendes han til Tyskland

Benedikt Röcker var ikke med, da Brøndby torsdag aften spillede sig videre i kvalifikationen til Europa League med en sejr mod serbiske Subotica.

Det begrundes med, at den tyske forsvarsspiller har haft problemer med hovedet, og derfor kommer han heller ikke i aktion i søndagens Superliga-kamp mod Esbjerg. I stedet tager han til Tyskland i næste uge for at blive undersøgt nøje.

- Benedikt Röcker oplyste os i forgårs, at han på det seneste har oplevet enkelte problemer med sit hoved af mulig kognitiv karakter. Derfor tog vi ham ud af truppen til torsdagens kamp og holder ham også ude af søndagens trup, der skal møde Esbjerg fB, fortæller Troels Bech til Brøndbys hjemmeside.

- Vi arbejder tæt sammen med Bene på at diagnosticere det, og vi sender ham til Tyskland i næste uge for at blive undersøgt af en specialist, siger sportsdirektøren.

- Vi håber, at det kan give en afklaring, så en eventuel behandling kan påbegyndes hvis nødvendigt. Bene er naturligvis frustreret over at gå glip af en række kampe, men det vigtigste lige nu er, at vi får stillet den rigtige diagnose, så Bene og vi ved, hvordan vi eventuelt skal behandle det, og det håber vi, at specialisterne i Tyskland kan hjælpe med.

Problemerne med den centrale forsvarsspillers hoved stammer muligvis helt tilbage fra kampen mod AaB, der afsluttede 2017/18-sæsonen. Her slog han hovedet, men først nu bliver der taget hånd om problemerne.

Den 28-årige Benedikt Röcker har spillet fem kampe på fuld tid for Brøndby i denne sæson.

Benedikt Röcker i kamp om bolden med FCK-stjernen Viktor Fischer. Foto: Jens Dresling

Se også: Hvad nu Zorniger? Forsvarskrise i Brøndby

Se også: 80 minutter i undertal: Brøndby sejrede efter forfærdelig start