Brøndby-stjerne på vej til stor liga

Den gode nyhed til Brøndby-tilhængerne først: Hany Mukhtar er også på Vestegnen, når transfervinduet lukker 2. september.

Og så den dårlige: Han skifter formentlig til amerikansk fodbold efter nytår.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en MLS-klub særdeles interesseret i at hente den 24-årige tysker, der har kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2021.

Der har været konkret kontakt mellem MLS-klubben og Brøndby, og den amerikanske klubs plan er, at Mukhtar skal være en af dens såkaldte ’designated players’.

Hver klub kan have op til tre ’designated players’, som ikke tæller med i salary cap’en (klubbens lønramme).

Desuden kan klubben betale en transfersum for en ’designated player’, som for eksempel Minnesota United gjorde for FC Københavns Jan Gregus i vinterens transfervindue.

Hany Mukhtar har været skadet i starten af sæsonen. Han ventes at få være i spil til comeback i weekenden, når AGF er modstanderen på Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen.

Den MLS-klub, der er interesseret i Hany Mukhtar, skulle lige nu allerede have tre ’designated players’, men amerikanernes plan er, at Brøndby-spilleren skal overtage en af de tre eftertragtede spillere, når transfervinduet i MLS åbner igen i februar 2020.

Det forudsætter naturligvis, at klubben kan blive enige med Brøndby om en transfersum.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har ved flere lejligheder slået fast, at han er overbevist om, at Hany Mukhtar vil være at finde i Brøndby resten af året. Ikke resten af sæsonen, men året.

- Mukhtar har over lang tid tiltrukket sig opmærksomhed, og selvom han ikke har været på banen den seneste tid er det stadig aktuelt. MLS er en interessant liga i udvikling og ikke et uinteressant marked, skriver Carsten V. Jensen i et sms-svar i forhold til den amerikanske interesse for tyskeren.

Hany Mukhtar var en lysende stjerne, da han kom til Brøndby som lejesvend for tre år siden, og klubben fra Vestegnen udnyttede i foråret 2014 den købsoption, som den havde i aftalen med portugisiske Benfica.

Hany Mukhtar her fra en kamp mod Randers i sidste sæson. Han har slet ikke været på banen i denne sæson. Nu kan han være på vej mod et skifte til MLS i USA til februar. Foto: Lars Poulsen

Brøndby betalte 10 mio. kr. for Mukhtar, og drømmen var at tre- eller firedoble det beløb specielt efter 2017/18-sæsonen, hvor han blev kåret som Superligaens bedste spillere af kollegerne i en stor afstemning.

Den tidligere tyske U21-landsholdsspiller faldt dog meget i niveau i sidste sæson, og det samme er det beløb, som Brøndby kan forvente at få for sin 10’er. I bedste fald ligger det nu i niveauet 20 mio. kr.

Hany Mukhtar har tidligere været på radaren i MLS, og interessant nok har Brøndby-spilleren skiftet agent. Han repræsenteres nu af firmaet Pro Football Consultants, der har base i … USA.

