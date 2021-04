Brøndby-stjerne ramt af skade: Skal træffe stor beslutning

En af sæsonens helt store Brøndby-profiler står over for en stor beslutning.

Jesper Lindstrøm har således pådraget sig en revne i menisken. Den kan han godt spille sæsonen færdig med, men skal så efterfølgende have foretaget et kirurgisk indgreb for at slippe af med problemerne.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Operationen vil ifølge fodbolddirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen, sandsynligvis koste seks ugers pause, og derfor skal Jesper Lindstrøm beslutte, om han vil lade sig operere med det samme og gå glip af resten af Superliga-sæsonen.

Alternativt kan han vente, til sæsonen er slut, men så kolliderer det med U21-landsholdets EM-kvartfinale mod Tyskland 31. maj - og eventuel semifinale og finale.

- Normalt vil man prøve at lægge et sådant indgreb i sommerpausen, men netop denne sommer er der et vigtigt U21-EM for Jesper og måske endda en EM-slutrunde, hvorefter den nye sæson begynder kort efter. Så derfor går Jesper lige nu og tygger på, hvornår det mindst dårlige tidspunkt er for en pause. Han har den fulde opbakning fra klubben, uanset hvad han beslutter, siger Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Jesper Lindstrøm kan se frem til en pause. Spørgsmålet er, hvornår den bliver. Foto: Lars Poulsen

Jesper Lindstrøm fortæller, at han på det seneste har lidt af irritation i knæet, som dog ikke har forhindret ham i at spille fuldt med. Både til træning og i kampe.

- Vi er i den afgørende del af sæsonen, hvor alle kampe er tætte og vanskelige, og så er der en slutrunde til sommer, hvor vi har gode chancer for at gøre det godt. Jeg vil ikke undvære nogle af delene, men ved også godt, at jeg skal tage en beslutning over de kommende uger, siger Jesper Lindstrøm.

Venter han til efter U21-EM, risikerer Jesper Lindstrøm at få forstyrret optakten til den nye sæson.

En sæsonopstart, hvor det endnu er uvist, om den brandvarme Brøndby-spiller fortsat er at finde på Vestegnen eller skudt af til en udenlandsk klub.

Brøndby slutter sæsonen 24. maj mod FC Nordsjælland. Samme klub møder Brøndby onsdag aften, men her er Jesper Lindstrøm med sikkerhed ude, da han er ramt af karantæne.

Midtbanespilleren står noteret for ti mål og otte oplæg i indeværende Superliga-sæson.