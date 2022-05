Brøndby-stjerne svinet til: Hitlerjugend

Hitlerjugend.

Det var, hvad Brøndby-stjernen Simon Hedlund blev kaldt tidligere på ugen i en podcast fra Hafnia 1992, som er et webmagasin og socialt medie om FC København.

- Vi stod og snakkede om, at vi manglede nogen at hade, og ham Hedlund der - nu kommer han op igen - han ligner sådan en lille Hitlerjugend, er ordene fra den ene podcastvært, inden han fortsætter:

- Giv ham en brun skjorte på, og så får man lyst til at stille ham op ad en mur. Ej, hvor er jeg træt af ham.

'Langt, langt over stregen'

Tipsbladet har været i kontakt med Christian Schultz, som er kommunikationschef i Brøndby, og han understreger, at klubben tager afstand fra bemærkningen.

- Ja, vi er bekendt med kommentaren. Som fodboldspiller må man lægge øre til lidt af hvert, men denne kommentar er ikke bare tåbelig og tankeløs, men langt, langt over stregen, skriver han i en sms.

Hedlund går i græsset efter Grabara-tackling - fløjten er tavs

Tipsbladet har ligeledes været i kontakt med FC København. Hovedstadsklubben skriver i en sms, at de intet har med Hafnia 1992 at gøre, og at klubben ikke betragter dem som et medie.

Medkommentatoren har af samme grund valgt at forlade Hafnia 1992.

Hitlerjugend - eller Hitler-ungdom på dansk - var en paramilitær ungdomsorganisation for drenge under Anden Verdenskrig.

Skubbede til hinanden

Kommentaren om Simon Hedlund faldt i podcasten, da en episode fra søndagens derby på Vestegnen blev vendt. Her endte Brøndby-spilleren i lidt klammeri med Kamil Grabara og Nicolai Boilesen.

Simon Hedlund mente, at han skulle have haft et straffespark efter en duel med FC København-målmanden. Nicolai Boilesen var ikke enig, og så endte det med, at de to fodboldspillere skubbede lidt til hinanden.

Tipsbladet har forsøgt at få en kommentar fra Pelle Elikofer fra Hafnia 1992 om hans ord i podcasten, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.