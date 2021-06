Brøndby-stjernen jubler: Deler glædelig nyhed

Brøndby-bomberen Mikael Uhre kroner en forrygende sæson med at blive forlovet

Det kører på skinner for Brøndby-angriberen Mikael Uhre, der nu ikke kun bærer titlen dansk mester og Superliga-topscorer - men også er en forlovet mand.

Den 26-årige angriber har annonceret den glædelige nyhed på sin Instagram profil.

- En hotdog var åbenbart alt, der skulle til. Du vil altid være min bedste scoring #livstidskontrakt, skriver Mikael Uhre til et billede, hvor hans nu forlovede, Amalie Brand, holder en hotdog med en stor guld ring på fingeren.

Kommentarsporet er fuld af lykønskninger til Brøndby-stjernen. Blandt andre ønsker holdkammeraten Mathias Kvistgaarden stort tillykke til det lykkelige par.

2021 fortsætter på den led med at være et fabelagtigt år for den danske skapretter.

Han har bombet mål ind på stribe for Brøndby, der nød godt af Uhres total på 19 Superliga-træffere i bestræbelserne på at sikre sig DM-titlen.

Særligt i slutfasen var den utrættelige frontløber en afgørende mand for mesterholdet. Da Brøndby i undertal havde ryggen mod muren i næstsidste spillerunde ude mod AGF, dukkede Uhre op og reddede tre point hjem til Vestegnen.

Selv om succeserne har stået i kø, mangler Uhre endnu at blive udtaget til landsholdet, omend hovedpersonen heller ikke forventede, at det ville blive tilfældet op til EM.

