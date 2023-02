Brøndby ... 17. feb. 2023 kl. 09:41 Gem artikel Gemt artikel

Brøndby-stjernens mirakel - Da jeg fik den besked, græd jeg

Stort interview: Ohi Omoijuanfo har døbt sin ene søn Matteus, fordi han er guds gave og lidt af et mirakel – lægerne var sikre på, at der ikke var hjerteslag, derfor skulle konen have en abort, men lægerne tjekkede en sidste gang, og så fik de et stort chok