Brøndby-stolt: Godt han solgte stadion

- Jeg er stolt over at komme fra Brøndby, og fordi vi har vores fodboldklub, der er populær i hele landet, er der altid noget at tale om, siger borgmester Kent Max Magelund

Der er dem, der kalder det for pestegnen og taler dårligt om Brøndby. Men der er også dem, der er stolt over, hvor de kommer fra.

I sidstnævnte kategori finder man ubetinget 69-årige Kent Max Magelund. Brøndbys borgmester.

Han har Brøndbys sjæl helt inde i blodet. Og han reklamerer gerne med det: De blå sko med den gule kant efterlader i hvert fald ingen tvivl om, hvor sympatien ligger hos Brøndbys borgmester.

Han har siddet i stolen siden 2016 og kender hver en afkrog i kommunen, som han har boet i de seneste 65 år.

Det er med en enorm stolthed, jeg altid siger, hvor jeg kommer fra. Brøndby betyder noget særligt ikke kun for mig, men for så mange mennesker.

Brøndby IF har en særlig betydning for rigtig mange mennesker, mener borgmester Kent Max Magelund. Foto: Lars Poulsen.

Bærer byvåben med stolthed

- Derfor bærer jeg altid kommunens byvåben med stolthed i min jakke.

- Det har vist sig at være en god måde til at starte en dialog. For når nogle siger: Kommer du fra Brøndby, så kører snakken jo straks om Brøndby IF, som vi har en særlig grund til at være stolte over, forklarer Kent Max Magelund.

- Og lige nu elsker jeg at tale med alle om Brøndby, fordi det går så godt. Det er måske lidt overraskende, men det viser, hvor stærkt sammenholdet og troen har været, siger han.

Kent Max Magelund er taget den lille tur fra rådhuset på Park Alle til byens katedral – Brøndby Stadion – få hundrede meter derfra.

Det var før hans tid som borgmester, at kommunen solgte hele stadion fra, så Brøndby IF blev herre i eget hus og ikke længere er afhængige af politiske beslutninger på rådhuset.

Kent Max Magelund har købt sæsonkort og har fast plads på stadion sammen med partifællerne skatteminister Morten Bødskov og regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Foto: Lars Poulsen.

- Kjeld Rasmussen (Brøndbys borgmester gennem 39 år, red.) var fremsynet, da han solgte stadion til Brøndby IF. Set i bakspejlet var det den helt rigtige beslutning.

- Det er få klubber, der ejer deres eget stadion, men det var godt set af Kjeld dengang, mener han.

Fast plads på stadion

Afdøde Kjeld Rasmussen stoppede som borgmester i 2005, præcis samme år, som Brøndby senest vandt mesterskabet.

Men nu er gnisten for alvor tændt igen på Vestegnen. Det oplevede borgmesteren senest i søndags, hvor han hoppede i sædet og svingede halstørklædet en ekstra gang, da FC Midtjylland blev besejret.

Det var en helt euforisk oplevelse at være på stadion. Jeg var helt høj, da jeg kom hjem.

Han har købt et sæsonkort og ser normalt kampene sammen med to partifæller og inkarnerede Brøndby-fans, skatteminister Morten Bødskov og regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

- Brøndby IF har skabt en fællesskabsfølelse, hvor alle er lige uanset social status, mener Kent Max Magelund. Foto: Lars Poulsen.

Det stærke fællesskab

Med en fortid som skolelærer gennem 23 år i kommunen har Kent Magelund haft en enorm berøringsflade i Brøndby.

Mange af de børn, han underviste, er nu vokset op, har stiftet familie, og så bliver Brøndby Stadion det naturlige samlingspunkt, når man skal ses.

- Vi har 64 procent almene boliger i Brøndby, og vi kender godt udfordringerne her hos os. Vi topper jo ikke statistikkerne, når det handler om beskæftigelse og lange uddannelser.

- Men vi er alligevel stolte af at komme fra Brøndby. For uanset hvilke sociale lag, du kommer fra, har vi fodboldklubben som det helt store samlingspunkt.

- Brøndby IF har skabt vores identitet, som er bygget op på et stærkt sammenhold og et stort fællesskab.

Det, der gør Brøndby til noget særligt, er, at uanset om man er direktør eller arbejdsløs, så er man lige, når man er på stadion. Der bliver ikke set skævt til nogen som helst.

- Den enorme fællesskabsfølelse, jeg oplever i Brøndby, ser jeg ikke mange andre steder. Brøndby er på den måde noget ganske særligt, forklarer Kent Max Magelund.

Søndag må han ikke komme i Parken, men må i stedet tænde fladskærmen for at se Brøndbys kamp mod rivalerne fra FC København.

- Jeg tror på det mesterskab nu. Det vil betyde så meget for os alle sammen, fordi vi har ventet så mange år.

- Kommer guldet hjem, gør jeg rådhuspandekagerne klar, siger Kent Max Magelund.

Maxsø som mønsterelev

Når Kent Max Magelund sætter sig til rette på sin faste plads på Brøndby Stadion, følger han specielt to spillere med særlig interesse: Andreas Maxsø og Rezan Corlu.

Det gør han, fordi de begge var elever på idrætslinjen på Nygaardsskolen, hvor han underviste i 23 år frem til, han overtog borgmesterposten i januar 2016.

Andreas Maxsø var elev hos borgmester Kent Max Magelund på idrætslinjen på Uddannelses Center Nygaard for år tilbage. - Han var en god dreng, siger Kent Max Magelund, der er stolt over at se sin gamle elev føre sig frem på Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er stolt over at se, hvor langt Maxsø er kommet. Han er jo blevet en rambuk i Brøndbys forsvar, siger Kent Max Magelund, der ikke brugte ham på datidens skolehold.

- Maxsø sagde, han spillede fodbold, men han ville ikke være med på vores skolehold.

- Han var – og er stadig – en stille, rolig og velovervejet fyr. Det var en knægt, der havde styr på alt det boglige og også var dygtig til idræt, erindrer borgmesteren, der mod slutningen af sin lærertid også fik Rezan Corlu på skolen.

- Rezan var en type, der er god til al sport. Han er en rigtig god dreng, siger Kent Max Magelund, der blandt andre også nåede at undervise den nuværende tryllekunstner Sonny Cagara og landsholdsspilleren Jens Stryger Larsen på idrætslinjen.

Borgmester i topform

Kent Max Magelund er ikke kun i god form. Han er altid i topform.

Han er sandsynligvis den mest veltrænede borgmester i Danmark.

For Brøndbys borgmester er svømning, cykling og løb en fast del af en travl hverdag.

Som tidligere formand for Dansk Triathlon Forbund gennem 16 år og som aktiv triatlet har Kent Max Magelund i sandhed prøvet at komme helt derud, hvor det virkelig gør ondt.

- Jeg har altid elsket at presse mig selv. Jeg har løbet 51 maraton (42,195 km.) og gennemført 12 ironman (3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,195 km løb).

- Jeg var tilbage i starten af 1980’erne en af de første danskere, der gennemførte en ironman. For mig har sport altid betydet noget særligt.

- Når jeg i dag ser på min hverdag, så er idrætten med til at give mig ekstra energi til at passe borgmesterjobbet, forklarer Kent Max Magelund, der fortsat holder sig i gang.

Han cykler mindst 500 km. om måneden, og i hvert fald et par gange om ugen løber han et par lange ture.

Kent Max Magelund blev i 2014 en af de første danskere til at gennemføre de seks største marathonløb. Over en periode på tre år løb han New York, Boston, Chicago, Tokyo, Berlin og London Marathon.

Den politiske interesse har han fra faderen, Carl Max Magelund, der også har siddet i kommunalbestyrelsen i Brøndby. Kent Max Magelund stillede dog først op i 2009, hvor han strøg ind med næstflest stemmer på liste A.

Siden overtog han permanent borgmesterposten 1. januar 2016, da nu afdøde Ib Terp blev sygemeldt.

Til oktober fylder han 70, og til november genopstiller han som borgmester i Brøndby.