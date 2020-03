Brøndby styrtbløder: Stort millionunderskud

Minus 78,7 mio. kr.!

Brøndby styrtbløder. Torsdag landede årsregnskabet for 2019 på bordet. Og det er ikke særlig positiv læsning for aktionærer og fans af Brøndby IF.

2019-regnskabet gik fuldstændig galt i forhold til de forventninger Brøndby havde for blot ét år siden. Klubbens ledelse har haft meget svært ved at forudse, hvordan det går. På samme tidspunkt sidste år lød forventningerne til 2019 på et minus på 10-20 mio. kr. samt spillersalg for 44 mio. kr. Ingen af delene kunne Brøndby indfri.

Som 2019 skrev frem blev Brøndby opmærksom på, at klubben ikke kunne indfri de økonomiske løfter. Brøndby leverede tre nedjusteringer undervejs. Først minus 40-50 mio. kr., siden minus 63-73 mio. kr. i halvårsregnskabet. Og endelig ramte klubben indenfor skiven med meldingen i tredje kvarter: Minus 75-79 mio. kr.

Brøndby forklarer i regnskabet, at det dårlige resultat hænger sammen med manglende transferindtægter samt de sportslige præstationer var under forventning. På transferfronten bliver årets resultat påvirket negativt med 32,5 mio. kr.

Omsætningen i Brøndby landede på 175 mio. kr. i 2019, hvilket er et fald på ti mio. kr. i forhold til året før.

Der er også sket et fald på entre- og tv-indtægterne, der er faldet fra 68,9 mio. til 60 mio. kr. Derudover er omsætningen på Brøndby Stadion også faldet med ti procent - til 25 mio.

Brøndby har oplevet en fremgang på den kommercielle front, men det skygger lidt for udgiftssiden, der altså kom ud af kontrol. På sponsorsiden er klubben vokset fra 63,9 mio. kr. til 68 mio. kr. i 2019.

2019 blev også et år med store forandringer på Vestegnen. Direktør Jesper Jørgensen blev fyret og sportschef Ebbe Sand stoppede efter blot otte måneder på posten. Han skulle fjernes som sportschef og placeres i en rolle som bindeled mellem førsteholdet og Masterclass, men det ønskede han ikke. Han blev afløst af Carsten V. Jensen, der samtidig fik titel af fodbolddirektør og plads i direktionen.

Jan Bech Andersen og Brøndby IF kommer ud med et minus på 78,7 mio. kr. for 2019. Foto: Lars Poulsen.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen er nu i gang med at standse blødningen i fællesskab med direktør Ole Palmå. Brøndby har iværksat en spareplan, hvor der i begyndelsen af 2020 er blevet skåret kraftigt ned på spillerlønningerne. Klubben skal i langt højere grad satse på egne talenter, dog skal der stadig hentes spillere udefra. De skal være yngre og slet ikke i samme priskategori som FCK og FCM betaler for sine spillere.

Direktør Ole Palmå og fodbolddirektør Carsten V. Jensen er i færd med at genoprette Brøndby IF. Klubben skal i balance i 2022. Der er store udfordringer på vejen for at nå i mål. Foto: Lars Poulsen.

- Resultatet er meget utilfredsstillende og alle i organisationen arbejder hen imod at få retvendt økonomien. Det er en stor opgave, vi er i gang med, men vi er fortrøstningsfulde med, at vi nok skal komme i mål. Vi oplever blandt fans og partnere en stor opbakning til den sportslige retning, vi nu har sat, hvor vi skal få mere værdi ud af vores spillertrup ved blandt andet at kigge mere mod Masterclass. Den retning blev gjort tydelig i det forgangne transfervindue, hvor vi forlængede med en række af vores største talenter, samtidig med vi solgte tre udenlandske profiler, siger direktør Ole Palmå og uddyber:

- Det kommer selvfølgelig til at tage tid, før vi er i mål. Vi knokler ufortrødent på, og selvom der nok kommer et bump eller to på vejen, så er vi alle indstillet på at holde snuden i sporet og forfølge de ambitioner, vi har om et Brøndby i økonomisk balance og indfri vores sportslige målsætninger, fastslår han.

Brøndby fik i begyndelsen af 2020 tilført 129,1 mio. kr. efter en aktieemission. Men der kom reelt kun 35,9 mio. kr. i kassen, fordi hovedparten fra emissionen - 93,1 mio. kr. - var konvertering af gæld til aktier for hovedaktionær Jan Bech Andersen og bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen.

Brøndby forventer et minus i niveauet 20-30 mio. kr. for 2020. Det er i 2022 klubben skal være i økonomisk balance. Det forudsætter, at Brøndby slutter sæsonen som nummer tre og ligger nummer tre, når 2020 er slut.

