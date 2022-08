Brøndby svinger sablen: Ti får lange karantæner

Søndag blev en sort dag for Brøndby.

På banen udspillede FC København rivalerne og vandt 4-1.

På tribunerne gik det heller ikke særlig godt. Brøndby-fans smadrede 120 sæder i Parken, og på vejen til Parken var der også uroligheder.

Brøndby-fans affyrede kanonslag på Københavns Hovedbanegård, som betød, at den måtte lukkes kortvarigt. Samtidig blev der kastet sten mod politiet på vejen mod Parken.

Nu får det konsekvenser for nogle af de fans, der var involveret i urolighederne i forbindelse med opgøret. Det oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

Brøndbys fans smadrede 120 sæder i parken søndag i forbindelse med opgøret mod FCK. Foto: jens Dresling.

- Til trods for at vi har haft indgående dialog og været meget tydelige om, at vi ønskede, at fans skulle støtte holdet og ikke udøve vold eller hærværk, så er der desværre en gruppe individer, som føler sig hævet over den store fanskare og har tilsidesat fællesskabet. Det er simpelthen grotesk, siger Ole Palmå, der er administrerende direktør i Brøndby.

- Vi er i tæt dialog med politiet og ser lige nu videomateriale igennem fra søndagens Derby. P.t. har vi identificeret ti personer, som kan se frem til længere karantæner. Vi vil samtidig gerne endnu engang opfordre til, at man i fanmiljøet står side om side med os som klub og siger stop til dem, som bruger fodbold som undskyldning for at ty til vold og ødelæggelse, siger Ole Palmå.

Karantænerne gælder fra i dag, og i løbet af nogle uger bliver længden på karantænen endelig afgjort. Der kan sagtens være lange karantæner på et år eller længere varighed. Alt afhængig af grovheden af forseelserne, der er begået.

