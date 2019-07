Brøndby taber sidste test

Brøndby IF tager hul på deres sæson på torsdag, når de møder finske Inter Turku i Europa League-kvalifikationen, og lørdag eftermiddag havde den københavnske vestegnsklub sin sidste testkamp frem mod den nye sæson.



Det skete mod det nyoprykkede Bundesligahold fra Union Berlin, hvor det endte med et nederlag på 1-2 til Brøndby efter et sent, tysk sejrsmål.



Første halvleg blev uden mål i opgøret, men efter lidt mere end en times spil blev der scoret, daSebastian Polter bragte den tyske hovedstadsklub foran med 1-0. Det lykkedes dog Brøndby at komme igen, og med otte minutter tilbage af den ordinære spilletid fik de blågule udlignet.



Her var det den finske midterforsvarer Paulus Arajuuri, som var gået med frem på et hjørnespark, hvorefter han pandede bolden i netmaskerne til 1-1, som også lignede et godt bud på et resultat.



Sådan skulle det dog ikke gå, daJoshua Mees fik prikket bolden ind bag Marvin Schwäbe til 2-1, som altså også blev kampens resultat.



Dermed er Brøndby nu færdige med deres testkampe forud for den nye sæson, og efter det kommende opgør mod finske Inter Turku, skal Brøndby møde oprykkerne fra Silkeborg på hjemmebane.

Se også: Smider 416 millioner kroner: Køber stjerneangriber fri

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af