Brøndby tabte 25 mio. kr. i 2020

Corona-krisen har været en barsk omgang for de danske fodboldklubber.

Brøndby er på ingen måder gået fri. Klubben har været voldsomt ramt af restriktionerne, der blandt andet har betydet lange perioder med ingen eller ganske få tilskuere på stadion.

Det har kostet klubben millioner af kroner i omsætning sidste år.

Men på trods af det kaotiske 2020 har klubben alligevel formået at forbedre årsregnskabet markant i forhold til året før.

Brøndby landede et katastrofalt minus på 78,6 mio. kr. i 2019. Det regnskab er blevet forbedret med hele 52,8 mio. kr. sidste år.

Brøndby har torsdag præsenteret årsregnskabet for 2020, der viser et underskud på 25,9 mio. kr.

Det ligger rent faktisk inden for rammerne af de udmeldinger, som klubben kom med for ét år siden. Her lød forventningerne på et minus i niveauet 20-30 mio. kr.

Brøndby har altså formået at levere sportslig fremgang, samtidig med at regnskabet er markant forbedret midt i en vanskelig tid med corona-krise.

Seneste Superliga-kamp bød på et af få nederlag til Vestegnsklubben denne sæson.

- 2020 har været et år uden sammenligning, og det afspejler vores regnskab også. Vi udviste handlekraft allerede tilbage i januar og februar, hvor vi havde et godt transfervindue og en succesfuld emission.

- Jeg er tilfreds med, at vi igennem hele forløbet har holdt os til strategien og set muligheder i stedet for udfordringer, hvilket betyder, at vi i dag kan se os selv i øjnene og sige, at vi gjorde alt, hvad vi kunne i 2020, da COVID-19 ramte os, udtaler formand Jan Bech Andersen.

De manglende fans på stadion har haft stor betydning for Brøndbys fald i omsætningen. Klubben er blevet kompenceret med hjælpepakker, men det lukker ikke alle hullerne. Foto: Peter Hove Olesen.

I 2019 omsatte Brøndby for 175,1 mio. kr. Den omsætning faldt til 113,3 mio. kr. sidste år.

Det er et fald på hele 35 procent. Det store omsætningsfald hænger i høj grad sammen med corona-pandemiens indtog i marts.

Af regnskabet fremgår det, at Brøndby har fået 45 mio. kr. i andre driftsindtægter. Det er primært hjælpepakkerne fra Folketinget.

Entre, TV og præmieindtægter er faldet fra 60 mio. til 35 mio. kr. sidste år. Brøndby har også oplevet et stort fald i sponsorindtægterne. Fra 68 mio. kr. til 41 mio. kr. i 2020.

Det skyldes blandt andet, at klubben måtte tilbagebetale 17,4 mio. kr. til sponsorer og 7,4 mio. kr. til sæsonkortholdere på grund af corona-pandemien.

Det har hjulpet på regnskabets bundlinje, at spillertruppen, trænerstaben, direktionen og ledelsen i klubben gik 20 procent ned i løn over en periode på tre måneder sidste forår.

Det hele vendt på hovedet

Brøndby har kun formået at levere så stor en økonomisk fremgang, fordi fodbolddirektør Carsten V. Jensen har haft alvorligt gang i sparekniven det seneste år.

Spillerlønningerne er blevet skåret voldsomt ned. Dyre, løntunge spillere som Kamil Wilczek, Dominik Kaiser, Hany Mukhtar og Johan Larsson er forsvundet.

Nu er det i stedet langt mere overkommelige lønninger, som Brøndby betaler til sine spillere. Der er stadig toplønninger til Andreas Maxsø, Josip Radosevic og Sigurd Rosted, men spillere som Jesper Lindstrøm, Andreas Bruus, Morten Frendrup og Anis Ben Slimane er langt billigere, end det Brøndby tidligere har været kendt for at betale sine spillere.

Faktisk er personaleomkostningerne reduceret med hele 15,1 mio. kr. i 2020.

- Overordnet set er vi tilfredse med den sportslige udvikling, vi har oplevet i 2020, ligesom vi er tilfredse med at se, hvordan en række talenter fra Brøndby Masterclass har vist sig flot frem i vores Superliga-trup.

- Med udgangspunkt i vores strategi solgte vi tilbage i januar 2020 en række af vores udenlandske profiler, da vi ønskede en mere fokuseret omkostningsstruktur i Superliga-truppen, og det er vi lykkedes med. Vi ser os selv som et top-tre hold i Danmark og ønsker i 2021 at fortsætte den positive udvikling vi så i 2020, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Brøndby har ved udgangen af 2020 ingen rentebærende gæld. Den blev afviklet i forbindelse med emissionen i foråret, hvor der kom et provenu på 129,1 mio. kr.

Jan Bech Andersen har i øvrigt forlænget sin støtteerklæring frem til 30. september 2022. Den lyder på 25 mio. kr. og erstatter erklæringen fra 22. januar 2020. Derved holder hovedaktionæren en livline under Brøndby.

Forventningerne til 2021 er et minus i niveauet 15-35 mio. kr.