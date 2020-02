Brøndby tabte i sidste test

Der er under en uge, til Superligaen vender tilbage, og de danske klubber er godt i gang med at få svar på, hvem det er, der skal starte inde i premierekampene i foråret.

SønderjyskE og Brøndby fik nogle svar, da de to hold mødtes i Brøndby mandag eftermiddag.

Det var Glen Riddersholm og SønderjyskE, der fik flest svar, for holdet vandt opgøret med 3-1 - med til historien hører dog, at man mødte et Brøndby-hold, der havde en del unge spillere i startopstillingen.

Morten Frendrup var en af de Brøndby-spillere, der fik spilletid i nederlaget mod SønderjyskE. Foto: Mikkel Tariq Khan.

Brøndby var foran 1-0 ved pausen på et mål af Jesper Lindstrøm, men i anden halvleg satte SønderjyskE trumf på. Anders K. Jacobsen gjorde det til 1-1, Patrick Banggaard Jensen til 2-1, mens lejesvenden Emil Frederiksen stod for scoringen til 3-1.

Mens SønderjyskE havde de etablerede spillere i aktion, gav Niels Frederiksen og Brøndby spilletid til flere af de helt unge folk - blandt andre Andreas Bruus, Emil Staugaard, Anton Skipper, Peter Bjur og Morten Frendrup.

SønderjyskE åbner forårssæsonen med et opgør mod Hobro på søndag, mens Brøndby gæster OB. Ligeledes søndag.

