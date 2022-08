Brøndby tæt på angriber: Her er prisen

Carsten V. Jensen har formentlig det store checkhæfte fremme for at få svenskeren Sebastian Andersson til Vestegnen

Brøndby er meget tæt på at sikre sig forstærkning til offensiven i form af den svenske angriber Sebastian Andersson.

Det kunne TV 3 Sport som de første berette, men Ekstra Bladet har ligeledes fået bekræftet oplysningerne og kan desuden tilføje, at angriberen ikke var til træning i FC Köln onsdag.

Svenskeren er blot et lægetjek fra et skifte, men blot fordi den 31-årige angribers kontrakt med Bundesliga-klubben udløber næste sommer, slipper Carsten V. Jensen ikke billigt fra aftalen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger koster det Brøndby i omegnen af ti millioner kroner at få ham ud af kontrakten med tyskerne. De betalte selv små 50 millioner kroner for ham i Union Berlin for to år siden.

Sebastian Andersson i aktion for FC Köln. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

Det er hidtil blevet til 44 kampe og otte mål i Bundesligaen for FC Köln, der faldt for svenskeren, da han scorede 12 mål for Union Berlin i en enkelt sæson.

Trods stor succes i hovedstaden og et voldsomt prisskilt har Andersson dog aldrig fået rigtig gang i den i Köln. I den forgangne sæson blev det blot til tre mål i 26 kampe i den bedste tyske række.

Sæsonen forinden bød på fem scoringer, hvoraf to af dem blev scoret i nedrykningsplayoff. I den sæson var Sebastian Andersson desuden voldsomt plaget af knæproblemer, der holdt ham ude i fire måneder.

Siden debuten i januar 2017 har han optrådt ni gange for det svenske landshold. Her er det blevet til tre scoringer.

Han har også en fortid i Kaiserslautern, Norrköping, Kalmar FF, Djurgården og Ängelholm.

