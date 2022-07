Brøndby tæt på første sommerindkøb

Brøndby IF ser ud til at hente den norske højreback Sebastian Sebulonsen i Viking FK. Den norske klub har nemlig accepteret et bud fra Brøndby på deres 22-årige back

Nu sker der endelig noget i Brøndby IF.

Den københavnske klub fra Vestegnen har fået accepteret et bud på den 22-årige højreback Sebastian Sebulonsen, der til daglig spiller i Viking FK.

Det erfarer de norske medier Nettavisen og Aftenbladet.

'Nettavisen har været i kontakt med Vikings sportschef, Erik Nevland. Han bekræfter, at de har modtaget et bud på Sebulonsen.'

Ifølge det Nettavisen har Sebulonsen allerede taget afsked med sine holdkammerater og skal nu blive enig med Brøndby om de personlige detaljer, samt bestå lægetjekket før skiftet bliver en realitet.

Nettavisen erfarer desuden, at Brøndby betaler mellem 11 og 15 millioner for Sebulonsen.

Den 1,87 meter høje nordmand kan både dække back og kantpositionen og kommer med al sandsynlighed til at konkurrere med Andreas Bruus om pladsen på højre wingback.

Annonce:

Sebulonsen, der også står noteret for 10 U21-landskampe, har i denne sæson scoret 4 mål og lavet 2 assists i 15 kampe for Viking.

Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, har ellers tidligere meldt ud, at det ville blive et stille transfervindue for Brøndby, men nu tyder alt på, at der bliver hentet forstærkninger til Vestegnen.

Sebastian Sebulonsen bliver den tredje spiller, som Brøndby henter i Viking inden for kort tid.

Sidste sommer hentede de Henrik Heggheim, mens newzealænderen Joe Bell kom til Brøndby i vinter.

Der er gang i svingdøren for de danske klubber, og Ekstra Bladet giver dig her transferplanerne for FC København, FC Midtjylland, Brøndby og AGF.