Brøndby tæt på forstærkning

Brøndby er tæt på sommerens fjerde nye spiller.

Jacob Rasmussen, Justin Che og Mateusz Kowalczyk er allerede kommet til.

Og som Ekstra Bladet forstår det, er den 21-årige japaner Yuito Suzuki meget tæt på at blive det næste nye ansigt på Vestegnen.

Den japanske klub Shimizu S-Pulse har meddelt, at Yuito Suzuki har forladt klubben for at flyve til Europa for at gennemgå et lægetjek med en unavngiven klub.

Carsten V. Jensen har hentet en amerikaner og en polak, og nu ser det ud til, at der også ankommer en japaner. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den klub er med meget stor sandsynlighed Brøndby.

Den 21-årige offensiv spiller blev i starten af ugen kædet sammen med Brøndby, og de oplysninger holder i den grad stik.

Yuito Suzuki er en offensivspiller, der kan beklæde alle tre offensive positioner i et tre mandsangreb.

Han var i foråret udlejet fra sin japanske klub, Shimizu S-Pulse, der spiller i den næstbedste fodboldrække, til Strasbourg i Frankrig.

Her fik han tre kampe, hvor han nåede at score en enkelt gang.

Han har allerede opnået 83 kampe for sin klub i J. League, der er den bedste liga i Japan. Shimizu S-Pulse rykkede dog ud af den bedste japanske liga efter sidste sæson.

Ohi Omoijuanfo og Mathias Kvistgaarden er to af de sikre kort i Brøndbys startformation. Foto: Ernst van Norde

Med den sandsynlige tilgang af Yuito Suzuki er der ved at være trængsel i Brøndby-offensiven, der i forvejen råder over de to sikre kort – Ohi Omoijuanfo og Mathias Kvistgaarden.

Derudover står spillere som Yousef Salech, Simon Hedlund, Marko Divkovic og Carl Björk på spring.

De to sidstnævnte må nok indstille sig på et klubskifte, hvis de vil have spilletid i fremtiden.