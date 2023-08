Brøndby tæt på ny keeper

Når man ikke kan få dem, man vil have, må man stille sig tilfreds med det, man får.

En østriger som Brøndbys nødløsning mellem stængerne kan blive løsningen for Jesper Sørensens mandskab.

De gik glip af Lucas Lund i Viborg, og Leopold Wahlstedt valgte Blackburn, der ville betale dobbelt så meget i løn.

Brøndby stod med en lang næse og måtte på ny på jagt efter en keeper, da Wahlstedt ikke gad Vestegnen, men hellere ville spille for Jon Dahl Tomasson i Championship.

Nu kan Brøndby have fundet manden, der skal stå mellem stængerne resten af sæsonen.

Patrick Pentz ser ud til at komme til brøndby på en lejeaftale for resten af sæsonen. Foto: Jonathan Moscrop

Annonce:

Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver, at Brøndby er tæt på at sikre sig østrigeren Patrick Pentz fra Bayer Leverkusen på en lejeaftale resten af sæsonen.

Patrick Pentz kom til Bayer Leverkusen i begyndelsen af året fra Reims, men den 26-årige keeper har endnu ikke optrådt for den tyske bundesligaklub.

Det er på den korte bane svært at se en fremtid for Patrick Pentz i Bayer Leverkusen, fordi klubben her i sommer har hentet Matej Kovar fra Manchester United. Han er tiltænkt rollen som første reserve for den tidligere Brøndby-keeper, Lukas Hradecky.

Pentz kan godt være lidt rusten. Han har senest været i kamp i september sidste år for Østrig mod Frankrig i Nations League. Forud for det har han spillet blot fem kampe sidste efterår for Reims.

Nu kan Patrick Prentz give ro på Vestegnen til at finde den permanente løsning på sigt, hvis han ikke får en fast aftale efter lejeaftalen slutter næste sommer.

Thomas Mikkelsen har været vikar mellem stængerne. Nu ryger han måske ud på bænken igen, hvis en aftalen med Patrick Pentz falder på plads. Foto: Jens Dresling.

Thomas Mikkelsen har vikarieret mellem stængerne for Brøndby i sæsonens fire første kampe, hvor han har leveret rimelige præstationer. Men Mikkelsen er ingen Mads Hermansen. Og det har for Brøndby været en nedgradering at gå fra Hermansen til Mikkelsen.

En aftale med Patrick Prentz kan ventes at blive offentliggjort allerede torsdag eller fredag.

Patrick Pentz har spillet fire landskampe for Østrig.