Brøndby tæt på Superliga-profil

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen er meget tæt på den første vinterforstærkning i Brøndby i jagten på guldet i foråret.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Brøndby således tæt på at hente Michael Lumb i Horsens på en etårig aftale.

Det giver god mening og sker som en konsekvens af, at Brøndby fik nyindkøbte Blas Riveros langtidsskadet i hans superligadebut for klubben. Han fik en alvorlig korsbåndskade i starten af november, da han debuterede mod OB, hvor han scorede og siden blev båret fra banen.

Riveros er ude af spillet frem til september. Derfor giver det god mening med en étårig aftale med 32-årige Michael Lumb.

Michael Lumb scorede tidligere på sæsonen mod Brøndby. Nu kan han sandsynligvis stå foran et skifte fra Horsens til Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Lumb bor i Rødovre og kører i dag frem og tilbage mellem det østjyske og Rødovre. Udover at Brøndby savner en venstrebenet back giver det for ham også god mening med et skifte til Brøndby, der ligger få kilometer fra hans bopæl.

Michael Lumb er en rutineret og dynamisk back, der har markeret sig stærkt gennem et par sæsoner i Horsens.

Ekstra Bladet var med i bilen sidste år på en af Michael Lumbs mange og lange køreture mellem hjemmet i Rødovre og arbejdspladsen i Horsens. Nu bliver køreturen væsentligt kortere, hvis aftalen med Brøndby falder på plads. Foto: Lars Poulsen.

Han kom til Horsens i sommeren 2018 efter skiftet fra Lyngby. Hans nuværende aftale med Horsens står til udløb til sommer. Derved får han et halvt år mere at løbe på for at finde ud af, hvor fremtiden skal foregå fra januar næste år.

Peter Bjur har vikarieret på pladsen i venstre forsvarsside, men det har ikke været den optimale løsning for Brøndby. Kevin Mensah er også blevet brugt på positionen uden den store succes.

Hvis man skal holde sig til Brøndbys strategi, så kommer Michael Lumb fra Horsens til Vestegnen uden den store transfer mellem de to klubber.

Da Carsten V. Jensen tiltrådte i sommeren 2019, blev en ny strategi præsenteret. Her hed det, at klubben så vidt muligt ikke ønsker at betale transfergebyr for spillere over 27 år.

Man skal ikke udelukke en byttehandel med Brøndbys assistenttræner Martin Retov, der længe har været blandt favoritterne til cheftrænerjobbet i Horsens. Han er dog i skarp konkurrence med flere andre til jobbet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken fodbolddirektør Carsten V. Jensen eller Michael Lumb.

