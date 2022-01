Brøndby tæt på Uhre-erstatning

Officielt er Mikael Uhre endnu Brøndby-spiller, men de blå-gule er allerede ved at forberede sig på Uhres sidste slag, når handlen med Philadelphia Union går igennem.

Derfor er sportsdirektør Carsten V. Jensen nu ved at sammensætte holdets fremtidige offensiv.

Alt peger mod, at den næste Mikael Uhre hentes i Sverige.

Forhandlingerne med IFK Norrköping er langt fremme omkring angriberen Carl Bjørk, der fyldte 22 år i sidste uge.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger forventes det, at handlen kan lukkes snarest til en pris omkring 3,5 mio. kr.

Carl Bjørk har nogle af de samme forcer som Mikael Uhre, hvor især farten omtales som et fortrin.

Den svenske angriber har i teenage-årene været en del ude på lejeaftaler i andre svenske klubber, men han fik et reelt gennembrud i den netop overståede sæson for IFK Norrköping i Allsvenskan med syv træffere.

Brøndbys angribermål har bare et år tilbage af sin aftale med IFK Norrköping, og det har Brøndby udnyttet i forhandlingerne til at holde prisen på et overskueligt niveau.

Mikael Uhres afgang baner vejen for Carl Bjørk. Superligaens topscorer er på plads med Philadelphia Union og overgangssummen på 20 mio. kr. er aftalt, så nu er det kun et spørgsmål om tid, men papirarbejdet omkring et skifte til USA er kompliceret og kan trække ud.

Uhre solgt til USA

Uhre og Brøndby enig med udenlandsk klub

