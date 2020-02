Brøndby-talent hypet som en gal: - Det var vanvittigt

Familien hjalp Jesper Lindstrøm med at holde jordforbindelsen, da hans navn pludselig var det mest råbte på Brøndby Stadion

ALGARVE (Ekstra Bladet): Sjældent har nogen ung spiller gjort så flot en entre på Brøndby Stadion som Jesper Lindstrøm.

I efteråret sendte han hjerteklubben videre i Europa League-kvalifikationen og med opdragelsen i klubben blev han hurtigt en darling blandt fansene, hvilket er en underdrivelse.

Han blev løftet, men havde tåspidserne på jorden, så den vilde hype ikke tog overhånd.

- Jeg har altid lært, at man skal være nede på jorden. Det er svært, når man kommer ind og scorer mod OB og scorer to mod Gdansk og sender os videre. Ens navn står diverse steder og mange kommer hen og vil have et billede.

- Det var helt vanvittigt, og det er gået meget hurtigere, end jeg havde troet, siger 'Jobbe'.

Der bliver arbejdet hårdt frem mod den nye sæson og omgivelserne i Portugal er gunstige. Foto: Tariq Mikkel Khan

Holdt jordforbindelsen

Familien har hjulpet med at huske på, at der jo altså også var en træning i morgen, og det var vigtigt. Især også da han så fik et dyk.

- Jeg synes, jeg er på rette spor igen, siger den nyudklækkede U21-landsholdsspiller, der føler sig tættere på holdet nu efter mange af profilernes afgang.

- Det giver plads til unge spillere som mig. Det er nærmest et nyt hold, der skal lære spillestilen og formation, så det bliver måske lidt svært. Jeg tror nu, at det nok skal komme til at fungere.

- For mig er det et godt tegn fra klubbens side. Jeg kan se, at de unge kommer op og spiller med, ligesom jeg selv gjorde det. Man er lidt nervøs og vil gerne vise sig frem, men det giver lidt ekstra.

- Så det er fedt at have de unge med, siger den 19-årige med et halv sæson på bagen.

'Jobbe' blev hurtigt en fan-darling. Foto: Tariq Mikkel Khan

En fan blev spiller

Han ser det som en kæmpe fordel at komme fra klubbens egen talentafdeling.

- Fansene elsker, når der kommer Masterclass-spillere op. Selvfølgelig kan de godt være hårde i modgang, men vi ved også, hvordan de er i medgang.

Han satser på, at hans egen down-periode er forbi og er klar til at hjælpe holdet.

- Vi skal op og spille om medaljer.

Lindstrøm vil kæmpe sig tilbage i varmen for at få endnu flere oplevelser som dem i starten af sæsonen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Se højdepunkterne fra Brøndbys kamp mod Astana:



