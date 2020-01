Brøndby tøver: Tiden arbejder for Kaiser

Han er kommet ind

Anis Ben Slimane

Det 18-årige midtbanetalent kom til Brøndby sidste sommer fra AB. Han er et stort talent. Og nu bliver han belønnet. Han begynder at træne med i superligatruppen her i foråret. Det er en spiller Brøndby forventer sig meget af. Han forlængede i efteråret til 2023.

De er væk:

Hany Mukhtar

Han er solgt til MLS-klubben Nashville for et beløb i omegnen af 20 mio. kr. efter næsten fire år på Vestegnen.

Luke Singh

Han kom i starten af sidste år på en lejeaftale. Han nåede aldrig at få superligadebut. Ved udgangen af 2019 rejste han retur til Toronto.

De skal ud

Ante Erceg

Kroaten har udspillet sin rolle på Vestegnen. Han har fået flere chancer, men ikke grebet dem. Udfordringen er, at han får en rigtig god løn i Brøndby. Og derfor kan han ende med at få penge med. Bare så Brøndby kan slippe af med ham.

Andreas Bruus

Den 20-årige angriber skal videre i karrieren. Han fik ikke ét eneste minut i efteråret. Han har ingen fremtid på Vestegnen. Niveauet er nok ikke til mere end 1. division.

De store spørgsmålstegn

Jens Martin Gammelby

Det kan blive hans forårschance, hvis Brøndby ikke bliver enig med Johan Larsson om en aftale. Men han hænger i en tynd tråd uden meget tillid fra Niels Frederiksen.

Johan Larsson

Gensynet med Brøndby i efteråret blev ikke så godt som de første fire år, hvor han var en markant profil. Lige nu kan parterne ikke blive enige om betingelserne for en ny aftale. For Brøndby handler det helt sikkert om et krav om lønnedgang.

Dominik Kaiser

Han spiller med stor sikkerhed foråret i Brøndby. Kontrakten står til udløb til sommer. Hvis en forlængelse skal komme på tale, bliver der tale om lønnedgang. Han får ikke en ny aftale med en løn på +300.000 kr. om måneden.

Hjörtur Hermannsson

Den islandske landsholdsspiller er ude i op til to måneder yderligere. Og det kan blokere for et januar-skifte. Han skal snart videre, fordi der skal skabes plads til Anton Skipper. Han har kontraktudløb i sommeren 2021. Det ligner et salg til sommer.

Han kan komme ind:

Rezan Corlu

Han har netop forlænget sin kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2023. Senest til sommer er han retur på Vestegnen. Det kan dog ske allerede her i januar.