Brøndby trækker ukendt kanin op fra hatten

Målløse Brøndby har udtaget 20-årig angriber, der bomber for U19-holdet

Det kniber alvorligt med målscoringen hos Brøndby.

Ikke siden 1-1-kampen mod AGF 13. marts er mestrene kommet på tavlen, og i alt er det blevet til fem kampe på stribe uden mål.

Nu forsøger cheftræner Niels Frederiksen med en ny løsning. 20-årige Yousef Salech er således udtaget til mandagens hjemmekamp mod FC Midtjylland og kan få sin debut for Brøndbys bedste mandskab.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Han scorede to gange for reserverne, da Brøndby slog FCK's ditto sidste mandag, og den 195 centimeter høje angriber står noteret for 14 kasser i 17 kampe i U19-ligaen, hvor han også er Brøndbys topscorer.

Yousef Salech kom til Brøndby fra Hellerup-klubben HIK sidste sommer, men har altså fortsat sin debut til gode.

Niels Frederiksen kan desuden glæde sig over, at Josip Radosevic er tilbage efter endt karantæne.

Brøndby får besøg af FC Midtjylland klokken 19. En kamp, du naturligvis kan følge direkte på ekstrabladet.dk.

