Brøndby-træner: - En vidunderlig aften, men...

Brøndby-træner Niels Frederiksen jubler over præstationen mod Lechia Gdansk, men han erkender, at vejen til et europæisk gruppespil er lang endnu

Se også: Kæmpe drama: Brøndby-triumf i lind strøm

(Brøndby Stadion): Brøndbys vej til Europa League-gruppespillet blev lidt kortere torsdag aften med 4-1-sejren over polakkerne.

Nu venter portugisiske S.C Braga i tredje runde af kvalifikationen. Vinder man her, er man sikret plads i playoff-runden, hvor vinderen kan spille med i Europa League-gruppespillet til efteråret.

Brøndby-træner Niels Frederiksen ved dog godt, at der skal nogle helt store præstationer til, før det lykkes.

- Europæiske aftner er noget specielt. Men det bliver det først for alvor, synes jeg, hvis vi når til de afgørende kampe. Men det her var en vidunderlig aften på Brøndby Stadion, der gyngede og sang. Og fire Brøndby-mål, siger han og fortsætter:

- Brøndby er en stor klub, og det er en klub, der skal have ambitioner om at spille i Europa hvert år. Det er ikke nødvendigvis dér, vi er lige nu. Men det skal vi være på sigt. Derfor er det fint, at vi får erfaring via de her kampe, vi kan lære af alle sammen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Heldig hånd - her bliver Lindstrøm sendt på banen. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Jesper Lindstrøm slår sejren fast. Foto: Lars Poulsen

'Et af verdens værste landshold': Superligaens ukendte landsholdsstjerne

- Vi ved godt, vi har en svær lodtrækning. Det har vi allerede haft, fordi vi er useedede. De to første runder har vi faktisk trukket det hold med flest ranglistepoint i vores gruppe. Så vi kunne ikke have fået sværere modstandere.

- Braga er også en svær modstander. Kommer vi videre der, så venter der en svær modstander i playoff. Det ved vi. Der er lidt lang vej for os stadig, men vi har ambitioner, og vi vil prioritere det og gå hele vejen, hvis der er mulighed for det.

Braga sluttede i sidste sæson på fjerdepladsen i Portugal og har blandt andre den tidligere FCK-spiller Claudemir på holdet.

Polakker indtager Rådhuspladsen før Brøndby-brag

Se også: Storklub klar til FC Midtjylland-møde

Se også: Stort skifte i gang: Derfor er Frimann med