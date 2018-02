Brøndby-træner fatter ikke Premier League-bud: Det er respektløst

For andet transfervindue i træk forsøgte Premier League-klubben Crystal Palace uden held at hente Brøndby-keeperen Frederik Rønnow i transfervinduets 11. time.

Onsdag var der kun få timer tilbage inden deadline, da Crystal Palace henvendte sig, og derfor lykkedes det ikke at nå til enighed om en handel.

Brøndbys cheftræner, Alexander Zorniger, mener, at det er "respektløst" af Crystal Palace at komme med så sent et bud to transfervinduer i træk.

- Frederik var i den samme situation i sommer. Den samme klub ville have den samme spiller på transfervinduets sidste dag, siger Zorniger.

- Jeg ved ikke, hvem der kan forstå, at de (Crystal Palace, red.) gør det, men jeg er ikke i stand til det. Men han (Rønnow, red.) er her stadig, og det er vi meget glade for, siger Zorniger.

Den tyske træner mener, at Premier League-klubben har håndteret forløbet på en dårlig måde. Zorniger er sågar hård i tonen, når han skal forsøge at forstå, hvorfor henvendelsen kom så sent.

- Ja. Måske synes de, at det er professionelt, men fra mit synspunkt så er det uprofessionelt. Det er respektløst over for en anden klub, siger Zorniger.

Det sene bud ærgrer også sportsdirektøren i Brøndby, Troels Bech, der måtte træffe beslutningen om at slukke målmandens drøm og afvise et bud, der ifølge Ekstra Bladet lød på 40 millioner kroner.

- Buddet kom så sent, at det blev urealistisk at få tingene til at hænge sammen. Det var en alvorlig udfordring, og den viste sig også at være større, end der kunne magtes at få en erstatning ind, siger Troels Bech.

- Havde vi fundet den rigtige afløser, så er jeg sikker på, det havde været en mulighed, at Frederik var skiftet, men det havde ikke været en mulighed at stå markant svækket i forhold til forårets kampe.

Brøndby ligger nummer to i Superligaen og det ser bedre ud, end det længe har gjort for klubben fra Vestegnen. Derfor satte sportsdirektøren også det sportslige over individuelle drømme og ambitioner.

- Af respekt for holdkammerater, de folk der følger klubben og dem, der de seneste 12 år har leveret blod, sved og tårer for at vi er kommet i den position, som vi er i nu, er vi nødt til at vise, at vi også tager vare på den gode situation, og det var han indforstået med.

Troels Bech har derfor heller ikke nogen dårlig smag i munden, når det kommer til transfer-spillet om Rønnow.

- Nej, det har jeg ikke. Jeg vil gerne gøre alle glade, men hvis vi skal gøre nogen glade på bekostning af en masse andre, så hænger det jo ikke sammen, siger Bech.

- Jeg har et ansvar over for Frederik, men det har jeg også overfor de 250.000 Brøndby-fans, der er registreret rundt om i landet, siger sportsdirektøren.

Frederik Rønnow har selv beskrevet den mislykkede transfer som en brandærgerlig situation, men den danske landsholdsmålmand er også stolt over interessen fra Premier League og vælger at se konstruktivt på fremtiden.

- Jeg kan vælge at gå over og græde i hjørnet, men det får jeg ikke noget ud af. Vi går en spændende forårssæson i møde, og det er klart, at det er det, jeg skal have fokus på nu, siger keeperen.

Brøndby spiller søndag pokalkamp mod FC København i Parken. Efter al sandsynlighed bliver det med Frederik Rønnow på mål.

