Brøndby-træner forsvarer udskældt profil

Der blev klappet i hænderne på den københavnske Vestegn, da Brøndby IF i sommerens transfervindue kunne præsentere Alexander Zornigers ønskespiller Dominik Kaiser som ny mand i gult og blåt. Midtbanespilleren har været anfører for den tyske storklub RB Leipzig og spillet 45 Bundesliga-kampe. Umiddelbart bør Kasier være en klar forstærkning for Brøndby IF.

Det har han ikke været indtil videre.

Tyskeren har fået masser af spilletid, men han har ingenlunde været en afgørende profil på Brøndby-mandskabet, og af samme årsag har der været en smule kritik af Kaiser. Kritik er der imidlertid ikke skyggen fra Alexander Zorniger.

- Det var meget klart, at Dominik ville komme i den samme forfatning som andre spillere, der ikke havde spillet i halvandet år, for det var det, der skete i Lepizig. Det tager tid. Han spillede fra start i en tredjedel af vores kampe i pre-season, og så blev han bragt hurtigt ind på holdet, også på grund af salget af Christian Nørgaard. Men han skulle ikke spille hans plads, for han er en helt anden slags spiller, siger Brøndby-træneren til Tipsbladet og fortsætter:

- Dominik er en spiller, der kan gøre sin medspillere bedre ved blandt andet at slå den afgørende aflevering, eller afleveringen op til den afgørende. Men han har brug for den samme tid som andre nye spillere, og det var aldrig meningen, at han skulle spille på den dybe midtbane.

Han fastslår, at Dominik Kaiser ikke har noget at bevise. Alexander Zorniger kender sin landsmands kvaliteter ud og ind.

- Dominik har ikke brug for at vise nogen, hvilke kvaliteter han har, bare fordi nogen forventer noget særligt. Det er i hans DNA at være den bedste, han kan blive. Han ved, at der er plads til forbedringer, men man må ikke ignorere den situation, han var købt ind til, for den situation har forandret sig nu, siger Zorniger og henviser altså til salget af Christian Nørgaard.

Du kan læse hele det store interview med Alexander Zorniger i Tipsbladet fredag, som du køber sammen med Ekstra Bladet. Her kommer anfører Johan Larsson også med sit besyv på den aktuelle krise i Brøndby IF.

