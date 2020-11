Brøndby-træner grædefærdig

Det Blas Riveros oplevede i sin superligadebut var fodbolden fra sin bedste og værste side i løbet af blot én times spil.

Han debuterede med en flot scoring, havde leveret en fornem præstation og stod faktisk foran en udskiftning, da det hele ramlede sammen for den 22-årige kantspiller.

Blas Riveros fik et skub fra Emmanuel Sabbi, ramlede sammen med Ryan Laursen. Det var nærmest knæ mod knæ.

Ryan Laursen rejste sig, men Blas Riveros blev liggende. Han græd og vred sig længe i smerte.

Superligadebuten sluttede på langs, da den talentfulde back blev båret ud af banen.

Blas Riveros forlod Brøndby Stadion på en båre. Han slog sit knæ og man frygter, at det er alvorligt. Foto: Lars Poulsen.

Grædefærdig

En barsk og uhyggelig skæbne for den 22-årige, der kun har været i Danmark én måned.

- Vi håber det bedste, men vi frygter det er alvorligt. Det så ikke godt ud, erkender Niels Frederiksen, der stod lige ud for, hvor Blas Riveros blev skadet.

Når man taler om en alvorlig skade, så er det værst tænkelige en korsbåndskade, der betyder 9-12 måneders fravær. Det kan også være en slem ledbåndsskade, der kræver op til tre måneders pause.

Se højdepunkterne fra kampen. Video: Discovery Networks Danmark

Mandag bliver Niels Frederiksen og Brøndby-lejren klogere, når Blas Riveros skal scannes, siden må Brøndby formentlig vente på dommen, der kommer tirsdag.

- Jeg er sgu lidt grædefærdig over det her. Det er så synd for Blas. Han er lige kommet til, er faldet godt til og er startet så lovende på vores hold, siger Niels Frederiksen.

Ikke ned i sort hul

Anfører Andreas Maxsø mener Brøndby-truppen nu har et meget stort ansvar for at hjælpe Riveros i den svære tid, som alle forventer vil komme de næste mange måneder.

- Når Blas ligger og græder, så kunne det tyde på, at det er slemt.

- Han taler ikke engelsk og forstår heller ikke dansk. Nu har vi alle her i Brøndby en kæmpe opgave. Vi skal tage os af ham, så han ikke havner nede i et stort sort hul, hvis der vel at mærke er tale om en alvorlig skade, siger Andreas Maxsø.

Jesper Lindstrøm lykønskes af Blas Riveros efter den sublime scoring til 3-0. Foto: Lars Poulsen.

Mit bedste mål

Skaden til Blas Riveros fyldte meget på en dag, hvor Brøndby havde leveret sæsonens bedste præstation over 90 minutter.

Både Blas Riveros og Andrija Pavlovic scorede deres første mål for klubben. Og så sparkede Jesper Lindstrøm en bold i mål fra distancen, som fik Niels Frederiksen til at knytte begge næver og juble højt.

- Vi ved, at Jobbe kan skyde fra distancen. Det er dejligt at se sådan en bold gå i mål, siger Niels Frederiksen.

Det var en smuk og sublim scoring fra det kreative talent, der sparkede bolden helt op i hjørnet uden for Oliver Christensens rækkevidde.

- Det var klart mit bedste mål i karrieren, smiler Jesper Lindstrøm, der glæder sig over, at scoringen ikke kun sker inden for straffesparksfeltet. Dem har han nemlig lavet flest af.

- Det er dejligt, at jeg nu begynder at lave mål uden for feltet. Selv om vi har tabt tre kampe i træk, så leverer vi en rigtig flot kamp mod OB. Der var meget mere fart i vores spil, mener Jesper Lindstrøm.

